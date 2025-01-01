Фестиваль театра в Театральном музее: новый формат и насыщенная программа!

29 марта мы переосмысляем формат фестиваля и превращаем весь день в сплошной театр! В этом году вас ждет еще больше спектаклей, читок и перформансов. Но что-то останется неизменным — финальный концерт!

Что вас (и нас) ждет?

12:00 и 15:20 — Экскурсия-перформанс «Магия театрального костюма» совместно с театром Небесные Бродяги. Обратите внимание, что экскурсия рассчитана на небольшую группу зрителей и пройдет дважды.

— Экскурсия-перформанс «Магия театрального костюма» совместно с театром Небесные Бродяги. Обратите внимание, что экскурсия рассчитана на небольшую группу зрителей и пройдет дважды. 13:00 — Перформативный спектакль-застолье Дмитрия Хохлова «Праздник-Вахтангов».

— Перформативный спектакль-застолье Дмитрия Хохлова «Праздник-Вахтангов». 14:20 — Читка Вероники Бевза «Почему Чайковский спрятался под диваном?».

— Читка Вероники Бевза «Почему Чайковский спрятался под диваном?». 16:30 — Спектакль Софии Дымшиц «Из режиссерского дневника 1904-1905 гг.».

— Спектакль Софии Дымшиц «Из режиссерского дневника 1904-1905 гг.». 18:00 — Моноспектакль Жени Анисимова «ПолКовник».

— Моноспектакль Жени Анисимова «ПолКовник». 20:00 — Квартирник Никиты Виноградова #стихивгитаре.

Фоновый спектакль-исследование

На протяжении всего дня будет идти фоновый спектакль-исследование Варвары Сополевой, режиссера всем известных «грибов», «снежинок» и «подарков» на «Хармс-Елке». Это действие будет непрерывным и параллельным всем мероприятиям фестиваля. Каждый зритель сможет подключиться к нему в любой момент!

Билеты на фестиваль

Вы можете выбрать Единый билет на экскурсию-перформанс «Магия театрального костюма» в 12:00, чтобы начать фестиваль с перформанса. Если хотите посетить его позже, выбирайте Единый билет на экскурсию в 15:20, и тогда ваш фестиваль начнется со спектакля Дмитрия Хохлова в 13:00.

Продолжительность фестиваля: 1 час 20 минут.