29 марта мы переосмысляем формат фестиваля и превращаем весь день в сплошной театр! В этом году вас ждет еще больше спектаклей, читок и перформансов. Но что-то останется неизменным — финальный концерт!
На протяжении всего дня будет идти фоновый спектакль-исследование Варвары Сополевой, режиссера всем известных «грибов», «снежинок» и «подарков» на «Хармс-Елке». Это действие будет непрерывным и параллельным всем мероприятиям фестиваля. Каждый зритель сможет подключиться к нему в любой момент!
Вы можете выбрать Единый билет на экскурсию-перформанс «Магия театрального костюма» в 12:00, чтобы начать фестиваль с перформанса. Если хотите посетить его позже, выбирайте Единый билет на экскурсию в 15:20, и тогда ваш фестиваль начнется со спектакля Дмитрия Хохлова в 13:00.
Продолжительность фестиваля: 1 час 20 минут.