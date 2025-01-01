Меню
Праздник в чашке: новогодний чайный купаж своими руками
Чайный купаж: создайте собственный аромат зимы 

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию новогодних чаёв! Вы узнаете, как выбрать ингредиенты для создания уютного, тёплого и праздничного напитка. Вашему вниманию будут предложены чёрный чай «Красный Маофэн» и зелёный «Синьян Маоцзянь», которые прекрасно сочетаются с сухими фруктами, специями и эфирными маслами.

Что вас ждёт на мастер-классе?

  • Знакомство с секретами сочетания чаёв и ароматических добавок.
  • Практика в создании одного или нескольких авторских новогодних чаёв.
  • Упаковка ваших купажей в стильные подарочные коробочки для себя или близких.

Интересные факты о чае

Чай — это не просто напиток, а настоящая культура, со своими традициями и ритуалами. Уникальные ароматы и вкусы чаёв могут стать не только вкусным угощением, но и отличным подарком к празднику.

Не упустите возможность создать свой эксклюзивный чайный купаж и насладиться атмосферой праздника!

В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1500 ₽

