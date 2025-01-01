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Киноафиша «Праздник Ренессанса». Ренессансный оркестр

«Праздник Ренессанса». Ренессансный оркестр

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Погружение в эпоху Возрождения с Ренессансным оркестром

Ренессансный оркестр под руководством Владимира Парунцева приглашает зрителей в увлекательное музыкальное путешествие по эпохе Возрождения. В программе прозвучат произведения итальянских, французских, испанских, фламандских и английских композиторов XVI века.

Музыка и танец

В XVI веке увеличивается роль светских жанров, и многие композиторы, ранее служившие священниками, начинают создавать не только духовную, но и светскую музыку. Одним из ярких примеров является Жан Табуро, настоятель собора в Лангре. Он опубликовал трактат о танце «Оркезография», который стал ценным источником для современных исследователей хореографии.

Другой интересный персонаж — Джорджо Майнерио, капеллан собора в Удине, который увлекался оккультизмом и был объектом внимания инквизиции. Несмотря на это, его творчество, включая знаменитый танец Schiarazula marazula, стало широко известным и любимым.

Нотопечатание и его влияние

Возникновение нотопечатания в этот период открыло новые горизонты для музыки. Английский композитор Уильям Бёрд вместе с учителем Томасом Таллисом получил королевский патент на печать и продажу нот. После смерти наставника он стал единственным владельцем этого дела, что способствовало распространению музыкальных произведений.

Фламандец Тильман Сузато основал первую нотопечатню в Нидерландах и открыл магазин нот и музыкальных инструментов, что также способствовало демократизации музыкальной культуры.

Любительское музицирование

Эпоха Ренессанса ознаменована расцветом любительского музицирования. Женщины-любительницы играли на вирджинале — небольшом клавишном инструменте, который, возможно, получил свое название благодаря популярности среди дам (лат. virgo — «девушка»). Уильям Бёрд считается главным представителем школы английских вирджиналистов.

Композиторы-виртуозы

В программе прозвучат произведения множества композиторов, среди которых были настоящие виртуозы. Бартоломео Тромбончино, известный своей виртуозной игрой на тромбоне, также играл на лютне и служил при дворе Франческо II Гонзаги. Его талант был признан даже Лоренцо Медичи.

Не менее интересным был скрипач-виртуоз Марко Уччеллини, который использовал в своих сочинениях высокие ноты, что было редкостью для его времени.

Не упустите возможность насладиться завораживающей музыкой эпохи Возрождения в исполнении Ренессансного оркестра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

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