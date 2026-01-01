Оповещения от Киноафиши
Праздник, праздник!
Спектакль Праздник, праздник!

Спектакль Праздник, праздник!

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театр «Буфф» представляет программу «Праздник, праздник»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге радует зрителей атмосферой веселья и творчества с новой увлекательной программой «Праздник, праздник». Это уникальное мероприятие сочетает в себе яркие элементы праздника, танцы и музыкальные номера, создавая невероятную атмосферу праздника.

Программа обещает стать настоящим праздником для всех, кто любит весёлые шутки и теплую дружескую атмосферу. Зрители окажутся в мире, где каждый день — это Новый год, День рождения и 8 марта одновременно. Уходят в прошлое заботы и грусть, ведь здесь вас ждут песни, танцы и море позитива!

Уже не раз многие искали способ отвлечься от повседневности, и теперь существует отличное решение. Приходите в Театр «Буфф», где вам устроят весёлый и бесшабашный праздник. Будем вместе шутить, улыбаться и дарить радость друг другу.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Ждем вас на встрече с настроением, которое поднимет ваш дух и зарядит позитивом!

В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
17 марта вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
26 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
27 марта пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
1 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
8 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
15 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
22 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
5 марта в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4900 ₽
Шурале. История одной семьи
12+
Премьера Драма
Шурале. История одной семьи
28 марта в 12:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 550 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
28 февраля в 11:00 Михайловский театр
Билеты
