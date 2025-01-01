Меню
Праздник музыки всей семьей
Билеты от 500₽
Киноафиша Праздник музыки всей семьей

Праздник музыки всей семьей

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Праздник музыки всей семьей в Студии Musica Viva

Студия Musica Viva приглашает вас на увлекательное музыкальное путешествие, которое подарит радость и вдохновение всей вашей семье. Это уникальный спектакль сочетает в себе элементы театра, музыки и живого общения, что делает его идеальным для зрителей всех возрастов.

О спектакле

Спектакль «Праздник музыки» — это не просто концерт, а яркое представление, насыщенное эмоциями и творчеством. В нем участвуют не только профессиональные музыканты, но и ваши дети. Каждый зритель может стать частью этого волшебного процесса, поддерживая артистов в их музыкальных приключениях.

Что ждать от шоу?

На протяжении всего спектакля зрители будут наслаждаться разнообразными музыкальными произведениями — от классики до современных мелодий. Все номера подобраны так, чтобы захватить внимание и вызвать симпатию, а яркие костюмы и театральные элементы придадут представлению особую атмосферу.

Зачем идти?

  • Это отличная возможность приобщить детей к миру музыки и театра.
  • Спектакль способствует развитию творческих способностей и музыкального восприятия у детей.
  • Вы увидите, как дети могут раскрыть свои таланты и стать частью команды артистов.

Не упустите шанс подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и впечатления! Студия Musica Viva обещает, что этот спектакль станет прекрасным началом семейного приключения в мир искусства.

Студия Musica Viva Москва, Денисовский пер., 30, стр. 1, вход из Гарднеровского пер.
4 октября

