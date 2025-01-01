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Билеты
Праздничный телепроект: «Шансон ТВ - все звёзды»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Праздничный телепроект: «Шансон ТВ - все звёзды»

Праздничный телепроект: «Шансон ТВ - все звёзды»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу «Шансон ТВ - Все звёзды» в Москве

28 ноября 2025 года в 19:00 в Государственном Кремлёвском дворце состоится долгожданное событие – музыкальное шоу «Шансон ТВ - Все звёзды». Это уникальный проект, который стал продолжением популярной программы «Зимняя сказка для взрослых». Став взрослым, он преобразился в праздничное шоу с ещё большим количеством музыки и любимых песен.

Что ожидает зрителей?

Зрителей ждёт захватывающее выступление, наполненное атмосферой настоящего праздника. На сцене выступят старые знакомые артисты, которые порадуют поклонников своими хитами. Это не только музыкальное представление, но и возможность встретиться с друзьями, насладиться весельем, а также получить сувениры и подарки.

Интересные факты

  • Шоу «Шансон ТВ - Все звёзды» отмечает своё 18-летие.
  • На мероприятии можно будет услышать как новые, так и давно полюбившиеся композиции.

Билеты уже в продаже

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Билеты уже доступны для покупки, и Небесная канцелярия настаивает: «готовь сани, бери билеты!» Напоминаем, что шоу предназначено для зрителей старше 12 лет.

Приходите на музыкальный праздник и погрузитесь в мир музыки и веселья!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
12+
Неоклассика
Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
8 ноября в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Лариса Долина
18+
Эстрада
Лариса Долина
24 сентября в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Поп-хиты с симфоническим оркестром
6+
Живая музыка
Поп-хиты с симфоническим оркестром
31 июля в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
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