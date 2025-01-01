Праздничный телепроект: «Шансон ТВ - все звёзды»

Музыкальное шоу «Шансон ТВ - Все звёзды» в Москве

28 ноября 2025 года в 19:00 в Государственном Кремлёвском дворце состоится долгожданное событие – музыкальное шоу «Шансон ТВ - Все звёзды». Это уникальный проект, который стал продолжением популярной программы «Зимняя сказка для взрослых». Став взрослым, он преобразился в праздничное шоу с ещё большим количеством музыки и любимых песен.

Что ожидает зрителей?

Зрителей ждёт захватывающее выступление, наполненное атмосферой настоящего праздника. На сцене выступят старые знакомые артисты, которые порадуют поклонников своими хитами. Это не только музыкальное представление, но и возможность встретиться с друзьями, насладиться весельем, а также получить сувениры и подарки.

Интересные факты

Шоу «Шансон ТВ - Все звёзды» отмечает своё 18-летие.

На мероприятии можно будет услышать как новые, так и давно полюбившиеся композиции.

Билеты уже в продаже

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Билеты уже доступны для покупки, и Небесная канцелярия настаивает: «готовь сани, бери билеты!» Напоминаем, что шоу предназначено для зрителей старше 12 лет.

Приходите на музыкальный праздник и погрузитесь в мир музыки и веселья!