Спектакль Праздничный сон Бальзаминова

Сон накануне праздника: комедия «Бальзаминов»

Народное поверье гласит: сон, увиденный накануне праздника, сбывается только до обеда! Эта мудрость знакома и мелкому чиновнику Мише Бальзаминову. Когда ему приснилась удачная женитьба на богатой невесте, он отнесся к этому с полной серьезностью. Однако на пути к счастью его ждут уморительные и нелепые ситуации!

Неожиданные сюрпризы

Каждая попытка Миши приблизиться к своей мечте оборачивается комедией ошибок. Даже любящая маменька не может не признать: «умишком его бог очень обидел»! Эти словесные перлы добавляют пьесе особый шарм и делают ее актуальной, несмотря на почти двести лет, прошедшие с момента написания.

Команда спектакля

Спектакль поставлен под руководством мастера режиссуры Александра Вилькина. Сценография Василия Валериуса и костюмы Юлии Алехиной создают неповторимую атмосферу, а музыка Никиты Широкова дополняет картину живыми эмоциями и яркими мелодиями.

Не упустите возможность!

Приходите на «Бальзаминова» и получите множество незабываемых минут! Это не только комедия, но и глубокое произведение о человеческих желаниях и заблуждениях, которое заставит вас смеяться и задумываться.