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Праздничный сон Бальзаминова
Билеты от 600₽
Киноафиша Праздничный сон Бальзаминова

Спектакль Праздничный сон Бальзаминова

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сон накануне праздника: комедия «Бальзаминов»

Народное поверье гласит: сон, увиденный накануне праздника, сбывается только до обеда! Эта мудрость знакома и мелкому чиновнику Мише Бальзаминову. Когда ему приснилась удачная женитьба на богатой невесте, он отнесся к этому с полной серьезностью. Однако на пути к счастью его ждут уморительные и нелепые ситуации!

Неожиданные сюрпризы

Каждая попытка Миши приблизиться к своей мечте оборачивается комедией ошибок. Даже любящая маменька не может не признать: «умишком его бог очень обидел»! Эти словесные перлы добавляют пьесе особый шарм и делают ее актуальной, несмотря на почти двести лет, прошедшие с момента написания.

Команда спектакля

Спектакль поставлен под руководством мастера режиссуры Александра Вилькина. Сценография Василия Валериуса и костюмы Юлии Алехиной создают неповторимую атмосферу, а музыка Никиты Широкова дополняет картину живыми эмоциями и яркими мелодиями.

Не упустите возможность!

Приходите на «Бальзаминова» и получите множество незабываемых минут! Это не только комедия, но и глубокое произведение о человеческих желаниях и заблуждениях, которое заставит вас смеяться и задумываться.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Марина Саускан
Ирина Сологалова
Владимир Роганов
Александр Волочиенко
Ирина Новикова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова Праздничный сон Бальзаминова

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