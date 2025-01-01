Меню
Праздничный Штраус-гала в Итальянском просвете
Праздничный Штраус-гала в Итальянском просвете

О концерте/спектакле

Праздничный Штраус-гала в Итальянском просвете Эрмитажа

Приглашаем вас на инструментальный концерт «Праздничный Штраус-гала», который пройдет в Итальянском просвете Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены!

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Не упустите возможность насладиться:

  • Увертюрой из оперетты «Летучая мышь»
  • Полькой «Трик-Трак»
  • Вальсом «Сказки Венского леса»
  • Полькой «На охоте»
  • Полькой «Гром и молния»
  • «Кайзер вальсом»
  • Полькой «Пиццикато»
  • Вальсом «Весенние голоса»
  • Полькой «Поезд удовольствий»
  • Вальсом «Розы с юга»
  • Полькой «Жокей»
  • Полькой «Тик-Так»
  • Вальсом «На прекрасном голубом Дунае»
  • Маршем Радецкого полка

Исполнители

Концерт будет исполнен Балтийским камерным оркестром и музыкантами Михайловского театра. Это уникальная возможность увидеть в действии лучших исполнителей!

Информация о мероприятии

Дата и время: Начало в 20:00. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите это великолепное событие! До встречи в Итальянском просвете!

