Праздничный Штраус-гала в Итальянском просвете Эрмитажа

Приглашаем вас на инструментальный концерт «Праздничный Штраус-гала», который пройдет в Итальянском просвете Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены!

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Не упустите возможность насладиться:

Увертюрой из оперетты «Летучая мышь»

Полькой «Трик-Трак»

Вальсом «Сказки Венского леса»

Полькой «На охоте»

Полькой «Гром и молния»

«Кайзер вальсом»

Полькой «Пиццикато»

Вальсом «Весенние голоса»

Полькой «Поезд удовольствий»

Вальсом «Розы с юга»

Полькой «Жокей»

Полькой «Тик-Так»

Вальсом «На прекрасном голубом Дунае»

Маршем Радецкого полка

Исполнители

Концерт будет исполнен Балтийским камерным оркестром и музыкантами Михайловского театра. Это уникальная возможность увидеть в действии лучших исполнителей!

Информация о мероприятии

Дата и время: Начало в 20:00. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите это великолепное событие! До встречи в Итальянском просвете!