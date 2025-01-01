Праздничный Штраус-гала в Итальянском просвете

Приглашаем вас на инструментальный концерт «Праздничный Штраус-гала», который пройдет в Итальянском просвете Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены!
В программе концерта прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Не упустите возможность насладиться:
Концерт будет исполнен Балтийским камерным оркестром и музыкантами Михайловского театра. Это уникальная возможность увидеть в действии лучших исполнителей!
Дата и время: Начало в 20:00. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не пропустите это великолепное событие! До встречи в Итальянском просвете!