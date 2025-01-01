Меню
Праздничный Рождественский концерт
6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский концерт в Эрмитаже: Музыка в ожидании чуда

Приглашаем вас на незабываемый вечер в атмосферном Эрмитаже, где почитатели классической музыки смогут насладиться праздничным Рождественским концертом. В этом волшебном событии прозвучат самые знаменитые произведения, ассоциирующиеся с предвкушением Рождества.

Музыкальные шедевры от великих композиторов

В программе концерта, который представит Балтийский камерный оркестр и музыканты Михайловского театра, вы услышите:

  • Пахельбель — Канон
  • Моцарт — Дивертисмент N2
  • Корелли — Кончерто Гроссо «Fatto per la Notte di Natale»
  • Бах — Ария и менуэт из сюиты N2
  • Гендель — Аллилуйя
  • Вивальди — Зима из цикла «Времена года» (1 часть)
  • Чайковский — Декабрь из «Времен года»
  • Штраус — Полька Пиццикато
  • Чайковский — Фея драже из «Щелкунчика»
  • Каччини — Аве Мария
  • Дворжак — Юмореска

Информация для зрителей

Начало концерта в 21:00. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться магией музыки в преддверии самого волшебного праздника!

Январь
6 января вторник
21:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3000 ₽

