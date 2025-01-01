Праздничный Рождественский концерт

Приглашаем вас на незабываемый вечер в атмосферном Эрмитаже, где почитатели классической музыки смогут насладиться праздничным Рождественским концертом. В этом волшебном событии прозвучат самые знаменитые произведения, ассоциирующиеся с предвкушением Рождества.
В программе концерта, который представит Балтийский камерный оркестр и музыканты Михайловского театра, вы услышите:
Начало концерта в 21:00. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться магией музыки в преддверии самого волшебного праздника!