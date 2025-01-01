Праздничный Рождественский концерт

Рождественский концерт в Эрмитаже: Музыка в ожидании чуда

Приглашаем вас на незабываемый вечер в атмосферном Эрмитаже, где почитатели классической музыки смогут насладиться праздничным Рождественским концертом. В этом волшебном событии прозвучат самые знаменитые произведения, ассоциирующиеся с предвкушением Рождества.

Музыкальные шедевры от великих композиторов

В программе концерта, который представит Балтийский камерный оркестр и музыканты Михайловского театра, вы услышите:

Пахельбель — Канон

Моцарт — Дивертисмент N2

Корелли — Кончерто Гроссо «Fatto per la Notte di Natale»

Бах — Ария и менуэт из сюиты N2

Гендель — Аллилуйя

Вивальди — Зима из цикла «Времена года» (1 часть)

Чайковский — Декабрь из «Времен года»

Штраус — Полька Пиццикато

Чайковский — Фея драже из «Щелкунчика»

Каччини — Аве Мария

Дворжак — Юмореска

Информация для зрителей

Начало концерта в 21:00. Продолжительность мероприятия — 1 час 15 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться магией музыки в преддверии самого волшебного праздника!