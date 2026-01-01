Оповещения от Киноафиши
Праздничный Пасхальный концерт
Киноафиша Праздничный Пасхальный концерт

Праздничный Пасхальный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Пасхальный концерт в Эрмитаже

13 апреля в 19:00 в Гербовом зале Государственного Эрмитажа пройдет праздничный концерт «Русские традиции в Зимнем Дворце», посвященный одному из самых важных христианских праздников – Пасхе. Этот светлый праздник отмечается на Руси уже более тысячи лет и особенно почитаем в императорской семье.

Выбор места для концерта не случаен. Гербовый зал – один из величественных и парадных залов Зимнего дворца, где проходили дворцовые маскарады, императорские приемы и балы.

Особенности концерта

Пасхальный концерт является частью фестиваля «Искусство без границ», организованного некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин».

В выступлении примут участие:

  • хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии,
  • камерный хор «Хоровая Коллегия Санкт-Петербурга»,
  • праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря,
  • хор Свято-Владимирской школы и другие.

В программе звучат древние распевы, классические духовные песнопения и русские народные песни. Сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Пасхи в Зимнем дворце, главной резиденции русских монархов.

Для кого

Программа рассчитана на широкую публику, и зрители смогут насладиться подлинными шедеврами нескольких столетий. Концерт продлится 1 час 20 минут и рекомендуем для зрителей от 6 лет.

Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.

Купить билет на концерт Праздничный Пасхальный концерт

Апрель
13 апреля понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽

Фотографии

