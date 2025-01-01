Меню
Праздничный орган при свечах: от Баха до Таривердиева
Праздничный орган при свечах: от Баха до Таривердиева

Праздничный орган при свечах: от Баха до Таривердиева

6+
Возраст 6+

О концерте

VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это будет фейерверк стилей и калейдоскоп эпох — музыкальное вдохновение от лучших музыкантов современности оставит долгое послевкусие органного празднества.

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. В теплой и дружественной обстановке зрители смогут насладиться чудесной музыкой, звучащей с семи различных органов, наполняя атмосферу Северной столицы многоголосием короля инструментов. Девиз нашего Рождественского органного марафона — «Орган над городом»!

Программа концерта

В программе концерта — «Праздничный орган при свечах: от Баха до Таривердиева». За органом будет выступать Даниэль Зарецкий, один из самых востребованных органистов нашего времени. Зрителей ждет уникальное звучание известных произведений, от бесконечности Баха до мелодий maestro Таривердиева, а также перезвон рождественских колоколов и петербургская завораживающая метель.

Знаменитые композиторы

Вечер откроется произведением Луи Маршана, который стал известен благодаря своей несостоявшейся музыкальной дуэли с Бахом. Он служил органистом в главных французских соборах, и его исполнение отличается смелостью замысла и искусством импровизации.

Продолжит вечер творчество Луи-Клода Дакена, мастера рококо, известного своим рондо «Кукушка». Также прозвучит виртуозная Токката из Пятой симфонии Шарля-Мари Видора, который более 60 лет служил органистом в церкви Сен-Сюльпис.

Центр органной вселенной — Иоганн Себастьян Бах, представленный хоральными обработками ко Рождеству. В финале вечера прозвучит токката английского композитора Перси Фле́тчера и «Снег над Ленинградом» из легендарного советского фильма «Ирония судьбы».

Уникальный орган и историческая обстановка

Концерт пройдет на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, установленном в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент поражает своим звучанием, способным одинаково красиво исполнять как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской — это особый уголок Петербурга с истинно французской энергетикой. Он был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году и является единственным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период.

Полная программа концерта

  • Луи Маршан — Grand Dialogue
  • Луи Клод Дакен — Ноэль Ноэль
  • Иоганн Себастьян Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068 (в переложении для органа), Фантазия соль мажор BWV 572, Четыре хоральные фантазии на Рождество и Новый год
  • Дэвид Джонсон — Мелодия для трубы ре мажор
  • Шарль-Мари Видор — Адажио и Токката из Органной симфонии № 5 фа мажор
  • Луи Вьерн — Вестминстерские колокола
  • Перси Флетчер — Праздничная токката
  • Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом»

Исполнитель: заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

В других городах
Январь
11 января воскресенье
16:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

