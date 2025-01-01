Праздничный концерт в Консерватории! Ночь перед Рождеством. Щелкунчик. Вальсы

Под художественным руководством и главным дирижером Иваном Никифорчиным, симфонический оркестр "Академия Русской Музыки" представит незабываемую программу, насыщенную произведениями известных композиторов.
Сюита из "Ночи перед Рождеством" Римского-Корсакова — это самые поэтичные и захватывающие моменты оперы. Звучание челесты, колокольчиков и арфы переплетается с мелодиями валторн, скрипок и кларнета, создавая волшебный звуковой пейзаж.
Балет "Щелкунчик" — это одно из самых волшебных и известных произведений П. И. Чайковского. Его музыка узнаваема во всем мире, и она полна ярких и запоминающихся моментов. К числу самых популярных номеров относят завораживающий Танец феи Драже и чарующий Вальс Цветов — эти мелодии стали настоящими хитами.
Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкальной программой, которая подарит вам вечер, наполненный волшебством и красотой классической музыки.