Праздничный концерт в Консерватории! Ночь перед Рождеством. Щелкунчик. Вальсы
Билеты от 2800₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Рождественский концерт от симфонического оркестра "Академия Русской Музыки"

Под художественным руководством и главным дирижером Иваном Никифорчиным, симфонический оркестр "Академия Русской Музыки" представит незабываемую программу, насыщенную произведениями известных композиторов.

Программа концерта

  • П. И. Чайковский — "Вальс цветов", Марш, Адажио из "Щелкунчика"
  • Танец маленьких лебедей из "Лебединого озера"
  • Н. А. Римский-Корсаков — Сюита из "Ночи перед Рождеством"
  • "Пляска птиц" и "Пляска скоморохов" из "Снегурочки"
  • М. П. Мусоргский — Вступление и польский полонез из "Бориса Годунова"
  • И. Штраус — Вальс "На прекрасном голубом Дунае"

Фантастическая атмосфера

Сюита из "Ночи перед Рождеством" Римского-Корсакова — это самые поэтичные и захватывающие моменты оперы. Звучание челесты, колокольчиков и арфы переплетается с мелодиями валторн, скрипок и кларнета, создавая волшебный звуковой пейзаж.

Неизменная классика Чайковского

Балет "Щелкунчик" — это одно из самых волшебных и известных произведений П. И. Чайковского. Его музыка узнаваема во всем мире, и она полна ярких и запоминающихся моментов. К числу самых популярных номеров относят завораживающий Танец феи Драже и чарующий Вальс Цветов — эти мелодии стали настоящими хитами.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкальной программой, которая подарит вам вечер, наполненный волшебством и красотой классической музыки.

Купить билет на концерт Праздничный концерт в Консерватории! Ночь перед Рождеством. Щелкунчик. Вальсы

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 2800 ₽

