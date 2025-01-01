Праздничный концерт! Щелкунчик. Лебединое озеро. Славянские танцы. Шопениана

Праздничный концерт в Московской консерватории

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета приглашает вас насладиться незабываемыми произведениями П. И. Чайковского и других великих композиторов. Дирижер Алексей Верещагин проведет вас через мир классической музыки, который оживает на сцене.

Программа концерта

П. И. Чайковский: Вальс цветов, Адажио, Русский танец (Трепак) и другие фрагменты из балета «Щелкунчик» Вальс и «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» Вальс и другие фрагменты из балета «Спящая красавица»

А. Дворжак: Славянские танцы

Славянские танцы Ф. Шопен - А. Глазунов: Фрагменты музыки балета «Шопениана»

Фрагменты музыки балета «Шопениана» А. Глазунов: Фрагменты музыки балета «Раймонда»

Музыка Чайковского и её влияние

Музыка П. И. Чайковского, одного из ярчайших представителей русской композиторской школы, всегда находит живой отклик в сердцах слушателей. В этом концерте мы услышим избранные шедевры, особенно выделяются сюиты из «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». «Щелкунчик» — это не просто балет, а настоящее сокровище, вобравшее в себя множество запоминающихся мелодий, каждая из которых стала культурным символом.

«Лебединое озеро», первый балет Чайковского, был создан по заказу Большого театра и впервые представлен в 1877 году. Композитор сумел гармонично сочетать драматическое развитие с мелодической красотой, что придаёт музыке удивительное звучание. Неудивительно, что произведения Чайковского часто звучат на концертах и радуют публику своей многогранностью и глубиной.

Не упустите возможность соприкоснуться с культурным наследием и волшебством классической музыки. Ваши эмоции и впечатления от этого концерта останутся с вами надолго!