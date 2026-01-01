Праздничный концерт «Из Парижа с любовью»

TOPCONCERTS представляет уникальное музыкальное событие — праздничный концерт при свечах, посвященный величайшим произведениям Поль Мориа, Джо Дассена и Шарля Азнавура. Концерт пройдет на сцене Зала Церковных Соборов и создаст потрясающую атмосферу благодаря уютному свету сотен свечей.

Виртуозный ансамбль и чары Парижа

В программе концерта выступят Московский Симфонический Оркестр под управлением дирижера Сергея Поляничко и вокал-ритм-поп группа. Они исполнит самые известные мелодии, созданные неподражаемым Полем Мориа, включая такие хиты, как Minuetto, Love Story, Toccata, Loves Is Blue и многие другие.

Легенды музыки и их наследие

Поль Мориа был настоящим гением легкой музыки. Он стал музыкальным директором таких талантов, как Мирей Матье и Шарль Азнавур, и возглавлял знаменитый Гранд-Оркестр. Его творчество стало частью культурной жизни СССР, а его пластинки разошлись по всему миру миллионами копий. Неудивительно, что его работа остается популярной и востребованной до сих пор.

Хиты, которые любят миллионы

Концерт также порадует зрителей легендарными песнями Джо Дассена и Шарля Азнавура. Вы услышите Taka Takata, Вечная любовь, Salut, Если тебя терзает грусть, She, Венеция без тебя и многие другие. Эти артисты подарили миру великолепные мелодии, которые остаются актуальными и любимыми многими поколениями.

