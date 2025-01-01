Меню
Праздничный концерт при свечах «Новый год под музыку Вивальди» в Эрмитаже
6+
О концерте

Новый год под музыку Вивальди в Фельдмаршальском зале

Концерт «Новый год под музыку Вивальди» в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца обещает стать незабываемым событием в преддверии праздников. В этот вечер стены, пропитанные историей, наполнятся звуками оркестра, виртуозно передающими дух эпохи барокко.

Виртуоз Антонио Вивальди

Гости смогут насладиться музыкальным наследием Антонио Вивальди, итальянского композитора, чья музыка и по сей день волнует сердца слушателей по всему миру. В программе прозвучат яркие, любимые и запоминающиеся произведения композитора, включая его самое известное сочинение — «Времена года». Этот цикл концертов стал визитной карточкой Вивальди и перенесет слушателей от весеннего цветения до зимних холодов, мастерски передавая смену сезонов через музыкальные краски.

Уникальное праздничное событие

«Новый год под музыку Вивальди» — это уникальная возможность провести вечер в атмосфере высокого искусства, насладиться бессмертными шедеврами и зарядиться праздничным настроением. Концерт станет прекрасным подарком для ценителей классической музыки и всех, кто хочет окунуться в мир красоты и гармонии.

Исполнители и детали концерта

Для вас в этот вечер играет Концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством заслуженного артиста РФ Алексея Васильева. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для широкой слушательской аудитории старше шести лет.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
21:00
Эрмитаж. Фельдмаршальский зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 193
от 2600 ₽
7 января среда
20:00
Эрмитаж. Фельдмаршальский зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 193
от 3000 ₽

