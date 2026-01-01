Оповещения от Киноафиши
Праздничный концерт «Песни Италии». Marko del Carlo с оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Праздничный концерт для женщин с Марко Даль Карло

В ДКЖ «Новосибирск» состоится концерт, посвященный прекрасным женщинам. Итальянский певец и музыкант Марко Даль Карло подарит зрителям свои блестящие выступления, которые уже завоевали сердца поклонников по всему миру.

Искусство и элегантность

Марко Даль Карло — восходящая звезда мировой сцены. Его обаятельный образ и выдающиеся вокальные данные сделали его знаковой фигурой на мероприятиях голливудских звезд и королевских семей. Этот концерт — прекрасная возможность насладиться элегантной музыкой в компании близких.

Атмосфера праздника

Концерт обещает стать ярким событием весны благодаря чарующему голосу артиста в сопровождении оркестра. Это настоящее музыкальное событие, которое создаст атмосферу праздника и любви, не оставив равнодушными ни одного зрителя.

Приходите получить незабываемые впечатления и насладиться изысканной программой, которая удовлетворит даже самых требовательных поклонников итальянской музыки.

Март
7 марта суббота
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1700 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1700 ₽

