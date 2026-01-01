Яркий концерт к Международному женскому дню

В концертном зале «Москва» состоится масштабный праздничный концерт «О чем поют 8 марта», посвященный Международному женскому дню. В этот вечер на одной сцене соберутся ведущие звезды российской эстрады, готовые подарить зрителям незабываемые эмоции и весеннее настроение.

Список участников

В концерте примут участие:

Юрий Антонов

Игорь Крутой

Shaman

Алексей Чумаков

Филипп Киркоров

Николай Басков

Сергей Лазарев

Григорий Лепс

Стас Михайлов

Александр Буйнов

Эмин

Алексей Воробьёв

Александра Воробьёва

Программа вечера

Зрители смогут насладиться как лучшими хитами, так и новыми песнями о любви к женщинам. Этот концерт станет настоящим подарком для всех представительниц прекрасного пола, создавая атмосферу радости и вдохновения.

Не пропустите одно из самых ярких событий этой весны!

Внимание зрителей

На концерте будет вестись телесъемка, и записи будут показаны в эфире на канале «Россия 1». Обратите внимание, что в программе концерта возможны изменения.

Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.