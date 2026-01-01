В концертном зале «Москва» состоится масштабный праздничный концерт «О чем поют 8 марта», посвященный Международному женскому дню. В этот вечер на одной сцене соберутся ведущие звезды российской эстрады, готовые подарить зрителям незабываемые эмоции и весеннее настроение.
В концерте примут участие:
Зрители смогут насладиться как лучшими хитами, так и новыми песнями о любви к женщинам. Этот концерт станет настоящим подарком для всех представительниц прекрасного пола, создавая атмосферу радости и вдохновения.
Не пропустите одно из самых ярких событий этой весны!
На концерте будет вестись телесъемка, и записи будут показаны в эфире на канале «Россия 1». Обратите внимание, что в программе концерта возможны изменения.
Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.