Праздничный концерт «О чем поют 8 марта»
Билеты от 1500₽
12+
О концерте

Яркий концерт к Международному женскому дню

В концертном зале «Москва» состоится масштабный праздничный концерт «О чем поют 8 марта», посвященный Международному женскому дню. В этот вечер на одной сцене соберутся ведущие звезды российской эстрады, готовые подарить зрителям незабываемые эмоции и весеннее настроение.

Список участников

В концерте примут участие:

  • Юрий Антонов
  • Игорь Крутой
  • Shaman
  • Алексей Чумаков
  • Филипп Киркоров
  • Николай Басков
  • Сергей Лазарев
  • Григорий Лепс
  • Стас Михайлов
  • Александр Буйнов
  • Эмин
  • Алексей Воробьёв
  • Александра Воробьёва

Программа вечера

Зрители смогут насладиться как лучшими хитами, так и новыми песнями о любви к женщинам. Этот концерт станет настоящим подарком для всех представительниц прекрасного пола, создавая атмосферу радости и вдохновения.

Не пропустите одно из самых ярких событий этой весны!

Внимание зрителей

На концерте будет вестись телесъемка, и записи будут показаны в эфире на канале «Россия 1». Обратите внимание, что в программе концерта возможны изменения.

Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут.

Март
4 марта среда
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1500 ₽
5 марта четверг
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1500 ₽

