Праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп с Иоганном Штраусом»

18 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, посвященный музыкальному наследию известной семьи Штраусов. В преддверии Нового года слушатели смогут насладиться изящными шедеврами легендарной династии, исполненными музыкантами Государственного Кремлевского оркестра.
Искрометные кадрили, колоритные мазурки, романтичные вальсы и чарующие увертюры — музыка Иоганна Штрауса-отца и его не менее прославленного сына, Иоганна Штрауса-младшего, кажется прекрасной любому. Концерт откроет виртуозная и ярко сверкающая, подобно бриллиантам, увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына. Эта чувственная мелодия, очаровывающая своей красотой, лиризмом и легкостью, давно стала символом новогодней ночи и волнительного предвкушения праздника.
На концерте прозвучат и другие произведения «короля вальсов», Иоганна Штрауса-младшего, среди которых его знаменитые «Сказки венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае».
За дирижерский пульт встанет один из самых востребованных российских дирижеров, Константин Чудовский. Он является художественным руководителем и главным дирижером Государственного Кремлевского оркестра, который включает в себя симфонический и духовой состав. Оркестр был создан в 2019 году и сразу заявил о себе как один из ведущих музыкальных коллективов страны.
В репертуаре оркестра занимают важное место произведения русской и зарубежной классики, сочинения современных композиторов, а также популярная музыка для духовых составов самых разных жанров. В составе оркестра — высокопрофессиональные музыканты, имеющие опыт работы в лучших симфонических оркестрах России, а также молодые виртуозы, выпускники престижных музыкальных заведений и лауреаты международных конкурсов. В 2024 году оркестр стал обладателем премии BraVo в номинации «Оркестр года».
В репертуаре дирижера Константина Чудовского более 30 оперных и балетных спектаклей, а также симфоническая музыка. Он был приглашен на пост художественного руководителя и главного дирижера Государственного Кремлевского оркестра в 2020 году. Также с 2019 года он является главным дирижером Урал Оперы (г. Екатеринбург) и с 2022 года — приглашенным дирижером Государственного академического Большого театра России. Одним из его достижений является лауреатство молодежной премии «Триумф» (2011).
Организатором концерта выступает концертное агентство Moscow Nights, которое более 10 лет работает с лучшими исполнителями своего времени, включая Хиблу Герзмава, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и многих других.
Не упустите возможность провести головокружительный праздничный вечер, наполненный музыкой счастья!