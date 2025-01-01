Праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп с Иоганном Штраусом»

Новогодний концерт в Большом зале Московской консерватории

18 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, посвященный музыкальному наследию известной семьи Штраусов. В преддверии Нового года слушатели смогут насладиться изящными шедеврами легендарной династии, исполненными музыкантами Государственного Кремлевского оркестра.

Музыка, которая дарит радость

Искрометные кадрили, колоритные мазурки, романтичные вальсы и чарующие увертюры — музыка Иоганна Штрауса-отца и его не менее прославленного сына, Иоганна Штрауса-младшего, кажется прекрасной любому. Концерт откроет виртуозная и ярко сверкающая, подобно бриллиантам, увертюра к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына. Эта чувственная мелодия, очаровывающая своей красотой, лиризмом и легкостью, давно стала символом новогодней ночи и волнительного предвкушения праздника.

Звучание шедевров Штрауса

На концерте прозвучат и другие произведения «короля вальсов», Иоганна Штрауса-младшего, среди которых его знаменитые «Сказки венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае».

Дирижер и оркестр

За дирижерский пульт встанет один из самых востребованных российских дирижеров, Константин Чудовский. Он является художественным руководителем и главным дирижером Государственного Кремлевского оркестра, который включает в себя симфонический и духовой состав. Оркестр был создан в 2019 году и сразу заявил о себе как один из ведущих музыкальных коллективов страны.

О Государственном Кремлевском оркестре

В репертуаре оркестра занимают важное место произведения русской и зарубежной классики, сочинения современных композиторов, а также популярная музыка для духовых составов самых разных жанров. В составе оркестра — высокопрофессиональные музыканты, имеющие опыт работы в лучших симфонических оркестрах России, а также молодые виртуозы, выпускники престижных музыкальных заведений и лауреаты международных конкурсов. В 2024 году оркестр стал обладателем премии BraVo в номинации «Оркестр года».

Константин Чудовский — маэстро в своем деле

В репертуаре дирижера Константина Чудовского более 30 оперных и балетных спектаклей, а также симфоническая музыка. Он был приглашен на пост художественного руководителя и главного дирижера Государственного Кремлевского оркестра в 2020 году. Также с 2019 года он является главным дирижером Урал Оперы (г. Екатеринбург) и с 2022 года — приглашенным дирижером Государственного академического Большого театра России. Одним из его достижений является лауреатство молодежной премии «Триумф» (2011).

Организатор концерта

Организатором концерта выступает концертное агентство Moscow Nights, которое более 10 лет работает с лучшими исполнителями своего времени, включая Хиблу Герзмава, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и многих других.

Не упустите возможность провести головокружительный праздничный вечер, наполненный музыкой счастья!