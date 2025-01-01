Праздничный концерт «Новогоднее чудо». Хор Аврора

Новогодний концерт для детей в «Зарядье»

Приглашаем вас на удивительное музыкальное мероприятие — праздничный концерт для детей «Новогоднее чудо». Это уникальное событие, которое подарит радость как детям, так и взрослым.

Исполнители

В концерте участуют:

Наталья Павлова , сопрано

, сопрано Детский хор «Аврора» ДШИ имени В. В. Крайнева

Результативный и творческий подход

Автор идеи, музыкальный руководитель и дирижёр — Анастасия Беляева. За хореографию выступает Елизавета Щедрина, что добавляет особый шарм и динамику в представление.

Волшебная атмосфера

Концерт предлагает зрителям погрузиться в сказочный мир с помощью музыки, хореографии и поэзии, а также завораживающего светового оформления. В программе вы услышите как русскую, так и зарубежную академическую музыку. Особенно порадуют рождественские песни и гимны, которые создадут незабываемую атмосферу праздника.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства и насладиться великолепным исполнением в исполнении талантливых артистов!