Праздничный концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Гендель. Аллилуйя. Вивальди. Глория

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Иван Никифорчин. В программе концерта прозвучат шедевры великих композиторов: В. А. Моцарта, А. Вивальди, Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.
Концерт станет идеальной возможностью для знакомства с выдающимися произведениями классической музыки. В исполнении оркестра и хора будут представлены самые яркие и выразительные сочинения:
Открывает программу одно из самых известных произведений Моцарта — "Маленькая ночная серенада". Это яркий образец «легкого» жанра классической музыки, полная грации и остроумия.
Во втором отделении звучат шедевры вокально-хоровой музыки. "Gloria" Вивальди, включая "Domine Deus", представляет собой великолепное сочетание хорового и вокального исполнения, наполненное энергией и светом.
Величественное "Magnificat" И. С. Баха отражает божью славу и радость, с многогранными вокальными частями и великолепным инструментальным сопровождением. Заглавный номер — "Magnificat" — станет настоящим украшением вечера.
Завершит программу "Alleluja" из оратории "Мессия" Г. Ф. Генделя, ставшая символом торжественности и праздника.
Не упустите возможность стать частью этого выдающегося культурного события!