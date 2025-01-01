Меню
Праздничный концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Гендель. Аллилуйя. Вивальди. Глория
Праздничный концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Гендель. Аллилуйя. Вивальди. Глория

6+
О концерте/спектакле

Камерный оркестр "Академия Русской Музыки" представит классические шедевры

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Иван Никифорчин. В программе концерта прозвучат шедевры великих композиторов: В. А. Моцарта, А. Вивальди, Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.

Программа вечера

Концерт станет идеальной возможностью для знакомства с выдающимися произведениями классической музыки. В исполнении оркестра и хора будут представлены самые яркие и выразительные сочинения:

  • В. А. Моцарт — "Маленькая ночная серенада"
  • Симфония № 40 соль минор, KV 550
  • "Alleluja" из мотета "Exsultate, jubilate", K. 165
  • Мотет "Ave verum corpus"
  • А. Вивальди — "Gloria", "Domine Deus" из кантаты "Gloria" для солистов, хора и оркестра
  • И. С. Бах — "Magnificat" из "Magnificat" ре мажор для солистов, хора и оркестра, BWV 243
  • Г. Ф. Гендель — "Alleluja" из оратории "Мессия"

Знакомство с классикой

Открывает программу одно из самых известных произведений Моцарта — "Маленькая ночная серенада". Это яркий образец «легкого» жанра классической музыки, полная грации и остроумия.

Во втором отделении звучат шедевры вокально-хоровой музыки. "Gloria" Вивальди, включая "Domine Deus", представляет собой великолепное сочетание хорового и вокального исполнения, наполненное энергией и светом.

Величественное "Magnificat" И. С. Баха отражает божью славу и радость, с многогранными вокальными частями и великолепным инструментальным сопровождением. Заглавный номер — "Magnificat" — станет настоящим украшением вечера.

Завершит программу "Alleluja" из оратории "Мессия" Г. Ф. Генделя, ставшая символом торжественности и праздника.

Не упустите возможность стать частью этого выдающегося культурного события!

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

