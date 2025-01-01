Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»

Новогодний концерт в центре Санкт-Петербурга

В уютном концертном зале с великолепной акустикой, расположенном недалеко от Эрмитажа, Вас ждет незабываемый вечер с праздничной программой, наполненной новогодним волшебством. В этот вечер прозвучат самые любимые хиты, которые создают атмосферу праздника и тепла. Советские, русские и зарубежные песни, знакомые каждому с детства, наполнят зал радостью и ностальгией.

Программа:

ABBA – Happy New Year

– Happy New Year Геннадий Гладков – Песня Деда Мороза и Снегурочки из м/ф «Ну, погоди!»

– Песня Деда Мороза и Снегурочки из м/ф «Ну, погоди!» Евгений Крылатов – Колыбельная Медведицы из м/ф «Умка»

– Колыбельная Медведицы из м/ф «Умка» Микаэл Таривердиев – Ария московского гостя из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»

– Ария московского гостя из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» Евгений Крылатов – Песенка о снежинке и Три белых коня из к/ф «Чародеи»

– Песенка о снежинке и Три белых коня из к/ф «Чародеи» Жюль Стайн – Let it snow

– Let it snow Франц Грубер – Silent night (Рождественский христианский гимн)

– Silent night (Рождественский христианский гимн) Джеймс Пьерпонт – Jingle bells

– Jingle bells Хью Мартин – Have Yourself a Merry Little Christmas

– Have Yourself a Merry Little Christmas Александр Зацепин – Песенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница»

– Песенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница» Микаэл Таривердиев – Ария Нади Шевелевой из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»

– Ария Нади Шевелевой из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» Евгений Крылатов – Кабы не было зимы из м/ф «Зима в Простоквашино»

– Кабы не было зимы из м/ф «Зима в Простоквашино» Петр Чайковский – Фрагменты из балета «Щелкунчик»

– Фрагменты из балета «Щелкунчик» Иоганн Штраус – Вальсы

Исполнители:

Ансамбль Петро Арт: Скрипки, альт, виолончель и контрабас.

Этот ансамбль подарит вам волшебные инструментальные аранжировки известных мелодий, придавая им новые объемные оттенки, которые идеально подойдут для новогодней ночи.

Приезжайте в концертный зал на Мойке, 12, и подарите себе вечер, наполненный праздничным настроением и незабываемыми музыкальными моментами!