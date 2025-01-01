Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»

Новогодний концерт в центре Санкт-Петербурга
В уютном концертном зале с великолепной акустикой, расположенном недалеко от Эрмитажа, Вас ждет незабываемый вечер с праздничной программой, наполненной новогодним волшебством. В этот вечер прозвучат самые любимые хиты, которые создают атмосферу праздника и тепла. Советские, русские и зарубежные песни, знакомые каждому с детства, наполнят зал радостью и ностальгией.
Программа:
- ABBA – Happy New Year
- Геннадий Гладков – Песня Деда Мороза и Снегурочки из м/ф «Ну, погоди!»
- Евгений Крылатов – Колыбельная Медведицы из м/ф «Умка»
- Микаэл Таривердиев – Ария московского гостя из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
- Евгений Крылатов – Песенка о снежинке и Три белых коня из к/ф «Чародеи»
- Жюль Стайн – Let it snow
- Франц Грубер – Silent night (Рождественский христианский гимн)
- Джеймс Пьерпонт – Jingle bells
- Хью Мартин – Have Yourself a Merry Little Christmas
- Александр Зацепин – Песенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница»
- Микаэл Таривердиев – Ария Нади Шевелевой из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
- Евгений Крылатов – Кабы не было зимы из м/ф «Зима в Простоквашино»
- Петр Чайковский – Фрагменты из балета «Щелкунчик»
- Иоганн Штраус – Вальсы
Исполнители:
- Ансамбль Петро Арт: Скрипки, альт, виолончель и контрабас.
Этот ансамбль подарит вам волшебные инструментальные аранжировки известных мелодий, придавая им новые объемные оттенки, которые идеально подойдут для новогодней ночи.
Приезжайте в концертный зал на Мойке, 12, и подарите себе вечер, наполненный праздничным настроением и незабываемыми музыкальными моментами!