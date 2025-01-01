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Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»
Киноафиша Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»

Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в центре Санкт-Петербурга

В уютном концертном зале с великолепной акустикой, расположенном недалеко от Эрмитажа, Вас ждет незабываемый вечер с праздничной программой, наполненной новогодним волшебством. В этот вечер прозвучат самые любимые хиты, которые создают атмосферу праздника и тепла. Советские, русские и зарубежные песни, знакомые каждому с детства, наполнят зал радостью и ностальгией.

Программа:

  • ABBAHappy New Year
  • Геннадий ГладковПесня Деда Мороза и Снегурочки из м/ф «Ну, погоди!»
  • Евгений КрылатовКолыбельная Медведицы из м/ф «Умка»
  • Микаэл ТаривердиевАрия московского гостя из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • Евгений КрылатовПесенка о снежинке и Три белых коня из к/ф «Чародеи»
  • Жюль СтайнLet it snow
  • Франц ГруберSilent night (Рождественский христианский гимн)
  • Джеймс ПьерпонтJingle bells
  • Хью МартинHave Yourself a Merry Little Christmas
  • Александр ЗацепинПесенка о медведях из к/ф «Кавказская пленница»
  • Микаэл ТаривердиевАрия Нади Шевелевой из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • Евгений КрылатовКабы не было зимы из м/ф «Зима в Простоквашино»
  • Петр ЧайковскийФрагменты из балета «Щелкунчик»
  • Иоганн ШтраусВальсы

Исполнители:

  • Ансамбль Петро Арт: Скрипки, альт, виолончель и контрабас.
    Этот ансамбль подарит вам волшебные инструментальные аранжировки известных мелодий, придавая им новые объемные оттенки, которые идеально подойдут для новогодней ночи.

Приезжайте в концертный зал на Мойке, 12, и подарите себе вечер, наполненный праздничным настроением и незабываемыми музыкальными моментами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Музей-квартира Пушкина Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12
15:00 от 2000 ₽ 17:00 от 2000 ₽ 19:00 от 2000 ₽

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