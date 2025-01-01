Праздничный концерт ко дню Музыки. Половецкие пляски. Полет шмеля. Вальс цветов

2 октября в Большом зале Консерватории состоится удивительное музыкальное событие – праздничный концерт к Международному Дню музыки. В этот вечер зрители смогут насладиться великолепным звучанием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета и дирижера Олега Худякова.
На концерте прозвучат шедевры русских композиторов, таких как:
Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители услышат эффектные мелодии, такие как «Полет шмеля» и яркие «Половецкие пляски», а также нежный «Вальс цветов» – все эти произведения давно завоевали сердца меломанов по всему миру.
Не упустите возможность увидеть и услышать это музыкальное чудо в исполнении талантливых музыкантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!