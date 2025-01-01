Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Праздничный концерт ко дню Музыки. Половецкие пляски. Полет шмеля. Вальс цветов
Билеты от 800₽
Киноафиша Праздничный концерт ко дню Музыки. Половецкие пляски. Полет шмеля. Вальс цветов

Праздничный концерт ко дню Музыки. Половецкие пляски. Полет шмеля. Вальс цветов

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт к Международному Дню музыки в Москве

2 октября в Большом зале Консерватории состоится удивительное музыкальное событие – праздничный концерт к Международному Дню музыки. В этот вечер зрители смогут насладиться великолепным звучанием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета и дирижера Олега Худякова.

Программа вечера

На концерте прозвучат шедевры русских композиторов, таких как:

  • М. И. Глинка: Увертюра, Марш Черноморца, Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
  • А. П. Бородин: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • М. П. Мусоргский: Вступление («Рассвет на Москве-реке») к опере «Хованщина»
  • Н. А. Римский-Корсаков: «Полет шмеля», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • П. И. Чайковский: «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик», а также фрагменты из балета «Лебединое озеро»

Шедевры музыкального искусства

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители услышат эффектные мелодии, такие как «Полет шмеля» и яркие «Половецкие пляски», а также нежный «Вальс цветов» – все эти произведения давно завоевали сердца меломанов по всему миру.

Не упустите возможность увидеть и услышать это музыкальное чудо в исполнении талантливых музыкантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Большой Stand Up концерт
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
24 сентября в 21:00 Standup Brothers
от 600 ₽
6+
Джаз
Anastasia Jazzy
8 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Рояль в рок-н-ролле
18+
Рояль в рок-н-ролле
12 декабря в 21:30 Ритм-блюз
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше