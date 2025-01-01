Праздничный концерт ко дню Музыки. Половецкие пляски. Полет шмеля. Вальс цветов

Праздничный концерт к Международному Дню музыки в Москве

2 октября в Большом зале Консерватории состоится удивительное музыкальное событие – праздничный концерт к Международному Дню музыки. В этот вечер зрители смогут насладиться великолепным звучанием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета и дирижера Олега Худякова.

Программа вечера

На концерте прозвучат шедевры русских композиторов, таких как:

М. И. Глинка: Увертюра, Марш Черноморца, Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»

А. П. Бородин: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

М. П. Мусоргский: Вступление («Рассвет на Москве-реке») к опере «Хованщина»

Н. А. Римский-Корсаков: «Полет шмеля», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

П. И. Чайковский: «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик», а также фрагменты из балета «Лебединое озеро»

Шедевры музыкального искусства

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители услышат эффектные мелодии, такие как «Полет шмеля» и яркие «Половецкие пляски», а также нежный «Вальс цветов» – все эти произведения давно завоевали сердца меломанов по всему миру.

Не упустите возможность увидеть и услышать это музыкальное чудо в исполнении талантливых музыкантов. Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!