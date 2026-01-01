Оповещения от Киноафиши
Праздничный концерт ко Дню 8 марта
Праздничный концерт ко Дню 8 марта

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О концерте

Праздничный концерт ко Дню 8 марта в Нижнем Новгороде

Праздничный концерт ко Дню 8 марта — это музыкальное событие, состоящее из двух отделений. В программе участвуют ведущие солисты и балет Нижегородского музыкального театра имени В. Т. Степанова. Концерт организован Сергеем Миндрином, заслуженным артистом Российской Федерации и художественным руководителем театра. Кроме того, в концерте примет участие театр танца «Солнечный бестселлер» под руководством Елены Хиценко. Особое внимание стоит уделить Владиславу Биткину, дипломанту всероссийских конкурсов, который также выступит на этом мероприятии.

Международный женский день — это праздник весны, красоты, нежности и внимания к женщинам. Камерный театр рад приветствовать дам в этот особенный день!

Концертная программа обновляется каждый год, предлагая зрителям захватывающее музыкальное зрелище. В ней представлены лучшие номера советской, российской и зарубежной эстрады, а также русские народные песни и театрализованные выступления всех жанров музыкального театра. Зрители смогут насладиться ариями из опер и оперетт, сценами из мюзиклов и танцевальными номерами. Программа адресована широкой публике всех возрастов с разнообразными интересами.

Места проведения

Концертная программа показывается несколько раз в различных нижегородских площадках, где выступает Камерный театр, таких как ДК «Красное Сормово» и ДК «ГАЗ». Однако главным праздничным концертом Нижнего Новгорода на протяжении более 20 лет является мероприятие в Кремлёвском концертном зале с названием «8 марта в Кремле». Оно проходит непосредственно в день праздника и становится настоящим центром внимания.

Участники концерта

В спектакле примут участие:

  • Заслуженный артист России Сергей Миндрин
  • Дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин
  • Ведущие солисты театра:
    • Ольга Бакулина
    • Вадим Вшивцев
    • Оксана Димакова
    • Лада Карионова
    • Сергей Коблов
    • Дмитрий Лазарев
    • Сапармырат Меликов
    • Лариса Назарова
    • Анна Никитичева
    • Сергей Перевозчиков
    • Марина Петрова
    • Андрей Пузырёв
    • Екатерина Шистерова
    • Полина Батукова
    • Марина Бочковская
    • Алексей Бочковский
    • Виктор Герасимов
    • Светлана Дворецкая
    • Дарина Кваскова
    • Оксана Коблова
    • Максим Куликов
    • Дмитрий Мартынов
    • Елена Розенцвейг
    • Владислав Сметанин
    • Ольга Чипинская
    • Михаил Ярёменко
  • Театр танца «Солнечный бестселлер» (художественный руководитель — Елена Хиценко)

Март
4 марта среда
18:30
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
5 марта четверг
18:30
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
6 марта пятница
18:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32

