Праздничный концерт ко Дню 8 марта в Нижнем Новгороде

Праздничный концерт ко Дню 8 марта — это музыкальное событие, состоящее из двух отделений. В программе участвуют ведущие солисты и балет Нижегородского музыкального театра имени В. Т. Степанова. Концерт организован Сергеем Миндрином, заслуженным артистом Российской Федерации и художественным руководителем театра. Кроме того, в концерте примет участие театр танца «Солнечный бестселлер» под руководством Елены Хиценко. Особое внимание стоит уделить Владиславу Биткину, дипломанту всероссийских конкурсов, который также выступит на этом мероприятии.

Международный женский день — это праздник весны, красоты, нежности и внимания к женщинам. Камерный театр рад приветствовать дам в этот особенный день!

Концертная программа обновляется каждый год, предлагая зрителям захватывающее музыкальное зрелище. В ней представлены лучшие номера советской, российской и зарубежной эстрады, а также русские народные песни и театрализованные выступления всех жанров музыкального театра. Зрители смогут насладиться ариями из опер и оперетт, сценами из мюзиклов и танцевальными номерами. Программа адресована широкой публике всех возрастов с разнообразными интересами.

Места проведения

Концертная программа показывается несколько раз в различных нижегородских площадках, где выступает Камерный театр, таких как ДК «Красное Сормово» и ДК «ГАЗ». Однако главным праздничным концертом Нижнего Новгорода на протяжении более 20 лет является мероприятие в Кремлёвском концертном зале с названием «8 марта в Кремле». Оно проходит непосредственно в день праздника и становится настоящим центром внимания.

Участники концерта

В спектакле примут участие: