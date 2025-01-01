Яркая концертная программа к Международному дню музыки

Государственный Кремлевский Оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского приглашает любителей музыки на незабываемый концерт. В программе прозвучат произведения великих композиторов, самых узнаваемых и любимых зрителями.

Чайковский и его волшебные балеты

1 октября в Большом зале Консерватории зрителей ожидает музыка балетов П. И. Чайковского, таких как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Прозвучат чарующие мелодии адажио и вальсы, которые заслуженно называются поэтическими поэмами.

Иоганн Штраус - король вальса

Не обойдется концерт и без музыкальных шедевров Иоганна Штрауса, титулованного «королем вальса». Его ошибки и обворожительные мелодии уже более двух веков радуют публику всех возрастов. Штраусская музыка стала символом блестящего праздника, сочетая в себе красоту и роскошь оркестровых красок.

Кампания К. Сен-Санса и финальная вахханалия

Программа также включит в себя произведения К. Сен-Санса, чей музыкальный язык наполнен образами светлой лирики и радости. Песенно-декламационный мелос, подвижная ритмика и ясность оркестрового колорита — все это в лучших произведениях композитора.

В завершении вечера зрители смогут насладиться грандиозной балетной сценой «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила», наполненной обольстительными восточными мелодиями и вихрем ритуального танца.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться этим замечательным концертом!