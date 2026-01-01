Спектакль Праздничный концерт к 8 Марта

Праздничный гала-концерт на льду к Международному Женскому Дню

Традиционное весеннее ледовое шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке Ильи Авербуха состоится 9 марта. Это событие будет посвящено двум значимым датам: Международному женскому дню и дню рождения знаменитого тренера Алексея Мишина, который родился именно 8 марта.

Выдающиеся участники

На сцене Ледового дворца выступят звездные ученики Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и многие другие. Также в шоу примут участие яркие звезды фигурного катания, такие как:

Евгения Медведева

Марк Кондратюк

Петр Гуменник

Николай Угожаев

Дмитрий Алиев

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Софья Шевченко и Андрей Ежлов

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Не обойдется и без «золотой гвардии» фигурного катания — олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Алексея Ягудина, который, кстати, стал звездой благодаря Алексею Мишину.

Зрелищная программа

В рамках концерта зрителей ожидают яркие массовые номера от артистов Санкт-Петербургского ледового театра под управлением олимпийской чемпионки Елены Бережной. Также будут представлены акробатические этюды в исполнении Анатолия Сластина и Григория Забелло — участников и призеров мировых турниров по ледовой акробатике.

Информация о мероприятии

Продолжительность шоу составит 2 часа 30 минут с антрактом. Дети до трех лет (включительно) проходят бесплатно, без занятия отдельного места. Рекомендуемый возраст для зрителей — 6 лет и старше.