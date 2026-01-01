Оповещения от Киноафиши
Праздничный концерт к 8 марта!
Билеты от 0₽
Праздничный концерт к 8 марта!

Праздничный концерт к 8 марта в Jam club

В преддверии Международного женского дня наш клуб заботится о самом главном – о вашем праздничном настроении! Мы подготовили особый подарок: тёплый, солнечный и по-весеннему лёгкий джазовый концерт.

В этот вечер музыка станет признанием в любви к женственности во всех её проявлениях: силе, грации, мудрости и красоте. Вы услышите непредсказуемый свинг, бархатные баллады и заводные ритмы, от которых хочется улыбаться. Мы создадим атмосферу уютного праздника, где царят радость и романтика и звучит самая гармоничная музыка на свете.

Приходите и подарите себе и своим близким праздник души, наполненный звуками саксофона, фортепиано и великолепного вокала. Ждём вас, чтобы вместе встретить весну!

Март
8 марта воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

