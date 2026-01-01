Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Праздничный концерт к 8 марта

Праздничный концерт к 8 марта

6+
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте

Праздничный концерт к 8 марта в Московской консерватории

В преддверии Международного женского дня Московская консерватория приглашает на особый концерт, который подарит зрителям незабываемые музыкальные эмоции. На сцене выступит Российский национальный оркестр, под руководством народного артиста России Александра Рудина.

Концерт под дирижёрством Олега Худякова обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки.

Исполнители

На сцене можно будет увидеть талантливых пианистов:

  • Филипп Копачевский (фортепиано)
  • Ева Геворгян (фортепиано)

Программа вечера

В программе звучат произведения величайших русских композиторов:

  • П. Чайковский | Концерт для фортепиано с оркестром № 1
  • С. Рахманинов | Концерт для фортепиано с оркестром № 3

Не упустите возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении выдающихся музыкантов! Этот концерт обещает создать атмосферу настоящего праздника и подарить множество ярких впечатлений.

Март
7 марта суббота
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1100 ₽

