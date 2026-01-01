Праздничный концерт к 8 марта. Вивальди. Моцарт. Чайковский

Концерт классической музыки к 8 марта в Москве

8 марта в 14:00 в атмосферном зале Соборной палаты состоится особый концерт классической музыки, который подарит зрителям множество незабываемых моментов.

Исполнители и программа

В качестве дирижёра выступит маэстро Иван Никифорчин. Его глубокая интерпретация и энергетика создают уникальное звучание оркестра. Солисткой станет талантливая скрипачка Анастасия Латышева, известная своими впечатляющими выступлениями.

Концертная программа обещает быть разнообразной и интересной. В первом отделении зрители окунутся в чарующие звуки «Времен года» Антонио Вивальди — музыкальные картины, отражающие красоту природы.

После антракта на сцене прозвучат два композиционных контраста: изысканная «Маленькая ночная серенада» Моцарта и наполненная страстью «Серенада для струнного оркестра» Чайковского. Эти произведения станут идеальным продолжением весеннего праздника.

Приглашение на праздник

Приглашаем вас провести этот праздничный день в окружении вечной музыки, которая говорит на языке весны, красоты и гармонии. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!