Праздничный концерт к 8 марта. С.Прокофьев «Ромео и Джульетта»

Праздничный концерт в Московской консерватории

9 марта мы рады пригласить наших зрителей на праздничный концерт, который пройдет в Большом зале консерватории. Вечер подарит атмосферу романтики и любви благодаря одному из величайших произведений Сергея Прокофьева — сюите из музыки к балету Ромео и Джульетта.

Эта вечная классика рассказывает о двух любящих сердцах, готовых на всё ради счастья. Прекрасная музыка Прокофьева дотронется до самых сокровенных уголков души и заставит пережить всю гамму эмоций, связанных с этой трагической историей.

История создания балета

Сюжет Ромео и Джульетты берёт своё начало в трагедии Шекспира, что само по себе стало новаторским шагом для балетного искусства. Первая представление музыки Прокофьева вызвало скептицизм у художественной комиссии Большого театра, которая признала её непригодной для танца. Это было следствием нового, непривычного для публики музыкального языка композитора.

На тот момент публика была более привыкшей к сказочным сюжетам, и риск перенести глубокую трагедию на балетную сцену был немалым. Однако первая постановка балета состоялась в Чехии, поскольку в России на подобные эксперименты ушло гораздо больше времени. Не дождавшись официальной премьеры, Прокофьев представил сюиты из своей работы на симфонической эстраде, что принесло ему признание зрителей.

Музыкальные подробности

Композитор мастерски рисует музыкальный портрет враждующих кланов и создает атмосферу фатального конфликта. Его мелодии проникают в сердце, заполняя пространство нежными и драматичными нотами о любви, которая способна осветить мир, даже если её финал трагичен.

Как выразился сам Прокофьев: Моя любовь без дна, а доброта — как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче.

Информация для зрителей

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут

Организатор: ООО КА Гранд Мюзика