Праздничный концерт к 8 марта! Штраус. Кальман. Легар. Пуччини

Праздничный концерт к 8 марта в Московской консерватории

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина приглашает вас на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В программе концерта звучат произведения известных композиторов, которые порадуют своим волшебным звучанием и романтичной атмосферой.

Уникальная программа

В этот вечер зрителей ждут знаменитые вальсы Иоганна Штрауса, такие как «Весенние голоса» и «Розы с юга», а также полные жизненной энергии польки «Гром и молния» и «На охоте». Также будут представлены арии и вальсы из оперетт и опер таких композиторов, как Имре Кальман, Франц Легар, Шарль Гуно и Джакомо Пуччини.

Выдающиеся солисты

Особое внимание зрителей привлечет выступление приглашенной солистки, сопрано Лады Меркульевой, которая исполнит куски из популярных оперетт. В программе запланированы арии Виолетты из «Фиалки Монмартра», вальс «Золото и серебро» из «Веселой вдовы», а также трогательные мелодии из «Богемы» и «Джанни Скикки». Это уникальная возможность насладиться живым исполнением классики вокальной музыки.

Не пропустите!

Приглашаем вас стать частью этого чудесного музыкального вечера, где будут объединены лучшие традиции классической музыки и светлые нотки весеннего настроения. Не упустите шанс отметить Международный женский день в компании выдающихся музыкантов и уникальных произведений.