Праздничный концерт к 8 марта! Шопен. Чайковский. Лист
Билеты от 1500₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Праздничный концерт к 8 марта в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который пройдет в Московской консерватории. В этот вечер звучат произведения великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, Ф. Шопен и Ф. Лист.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты:

  • Филипп Копачевский – фортепиано
  • Александр Ключко – фортепиано

Программа концерта

В программе концерта представлена великолепная музыка:

  • П. И. Чайковский - Концертная сюита из балета «Щелкунчик»
  • П. И. Чайковский - Концертная сюита из балета «Спящая красавица»
  • Р. Шуман – Ф. Лист - Вальс-каприс «Венские вечера»
  • Ф. Лист - «Грезы любви»
  • Ф. Лист - Этюд № 6 (по 24 капрису Паганини)
  • Ф. Шопен - Избранные вальсы, прелюдии, Полонез

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых пианистов. Этот концерт обещает стать ярким событием, наполненным эмоциями и вдохновением!

Март
8 марта воскресенье
14:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
