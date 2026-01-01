Праздничный концерт к 8 марта! Шопен. Чайковский. Лист

Праздничный концерт к 8 марта в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который пройдет в Московской консерватории. В этот вечер звучат произведения великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, Ф. Шопен и Ф. Лист.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты:

Филипп Копачевский – фортепиано

Александр Ключко – фортепиано

Программа концерта

В программе концерта представлена великолепная музыка:

П. И. Чайковский - Концертная сюита из балета «Щелкунчик»

П. И. Чайковский - Концертная сюита из балета «Спящая красавица»

Р. Шуман – Ф. Лист - Вальс-каприс «Венские вечера»

Ф. Лист - «Грезы любви»

Ф. Лист - Этюд № 6 (по 24 капрису Паганини)

Ф. Шопен - Избранные вальсы, прелюдии, Полонез

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых пианистов. Этот концерт обещает стать ярким событием, наполненным эмоциями и вдохновением!