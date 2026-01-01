Праздничный концерт к 8 марта! Шопен. Чайковский. Лист

Приглашаем вас на уникальный праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который пройдет в Московской консерватории. В этот вечер звучат произведения великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, Ф. Шопен и Ф. Лист.
На сцене выступят выдающиеся солисты:
В программе концерта представлена великолепная музыка:
Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых пианистов. Этот концерт обещает стать ярким событием, наполненным эмоциями и вдохновением!