Праздничный хор Валаамского монастыря в Зарядье

Зрителей ждёт незабываемый концерт Праздничного хора Валаамского монастыря в зале Зарядья. Это событие обещает стать настоящим подарком для ценителей хоровой музыки и русских духовных культур.

О хоре

Праздничный хор Валаамского монастыря — один из самых известных хоров России. Его репертуар охватывает не только духовную, но и народную музыку. Хор был основан в 1994 году и с тех пор завоевал любовь зрителей благодаря удивительной гармонии исполнения и эмоциональной глубины.

Что ждать от концерта

На концерте можно будет услышать как классические произведения, так и современные композиции. Зрители смогут насладиться неповторимыми аранжировками, которые перенесут их в атмосферу духовной музыки и красоты природы Валаама.

Где и когда

Концерт состоится в театральной обстановке зала Зарядья, известного своим уникальным акустическим дизайном. Это место идеально подходит для хорового искусства, благодаря чему каждое исполнение будет звучать впечатляюще.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Концерт Праздничного хора Валаамского монастыря — это шанс ощутить красоту русской музыкальной традиции.