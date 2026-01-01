Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Праздничный хор Валаамского монастыря
Билеты от 700₽
Киноафиша Праздничный хор Валаамского монастыря

Праздничный хор Валаамского монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Праздничный хор Валаамского монастыря в Зарядье

Зрителей ждёт незабываемый концерт Праздничного хора Валаамского монастыря в зале Зарядья. Это событие обещает стать настоящим подарком для ценителей хоровой музыки и русских духовных культур.

О хоре

Праздничный хор Валаамского монастыря — один из самых известных хоров России. Его репертуар охватывает не только духовную, но и народную музыку. Хор был основан в 1994 году и с тех пор завоевал любовь зрителей благодаря удивительной гармонии исполнения и эмоциональной глубины.

Что ждать от концерта

На концерте можно будет услышать как классические произведения, так и современные композиции. Зрители смогут насладиться неповторимыми аранжировками, которые перенесут их в атмосферу духовной музыки и красоты природы Валаама.

Где и когда

Концерт состоится в театральной обстановке зала Зарядья, известного своим уникальным акустическим дизайном. Это место идеально подходит для хорового искусства, благодаря чему каждое исполнение будет звучать впечатляюще.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Концерт Праздничного хора Валаамского монастыря — это шанс ощутить красоту русской музыкальной традиции.

Купить билет на концерт Праздничный хор Валаамского монастыря

Помощь с билетами
Январь
8 января пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

В ближайшие дни

Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew
6+
Джаз

Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew

19 июня в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Ансамбль девяти саксофонов Novo
12+
Классическая музыка

Ансамбль девяти саксофонов Novo

22 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Евгения Онегина
18+
Рок Акустика

Евгения Онегина

16 июля в 20:00 Magnus Locus
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше