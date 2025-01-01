Меню
Праздничное шоу Red Buffet: 10 лет в эфире!
Праздничное шоу Red Buffet: 10 лет в эфире!

Десятилетие Red Buffet: грандиозное шоу в Сочи

Red Buffet отмечает своё 10-летие и запускает прямой эфир самого громкого шоу в городе! Готовьтесь к уникальному мероприятию, которое превратит заведение в настоящую телестудию. В программе — яркие моменты из прошлого и массу развлечений.

Что вас ждёт?

  • Стендап: звездные комики представят эксклюзивные номера и искромётный юмор.
  • Живая музыка: кавер-группа исполнит главные хиты каждого года.
  • Театральные зарисовки: наши друзья-актеры разыграют смешные и трогательные скетчи.
  • Интерактив с залом: викторины, конкурсы и живое общение сделают вечер незабываемым.
  • Главный розыгрыш: мы разыграем денежный приз в 10 000 рублей! Каждый билет — это ваш лотерейный номер.

Почему это событие нельзя пропустить?

  • Уникальный формат: это не просто концерт, а настоящее телешоу с полным погружением.
  • Море ностальгии: нас ждёт восстановление атмосферы самых безумных и веселых вечеров.
  • Шанс выиграть приз: просто отдыхая в хорошей компании.
  • Возможность встретиться: отличный повод увидеть старых друзей и завести новых.

Это наша общая история. Приходите праздновать!

Организационная информация

Работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения!

Важно: на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортный стол.

Место и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 24 октября в 20:00.
Сбор гостей: 19:00.
Продолжительность мероприятия: 3 часа.
Возрастное ограничение: 18+

Октябрь
24 октября пятница
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 1499 ₽

