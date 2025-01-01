Праздничное шоу Red Buffet: 10 лет в эфире!

Десятилетие Red Buffet: грандиозное шоу в Сочи
Red Buffet отмечает своё 10-летие и запускает прямой эфир самого громкого шоу в городе! Готовьтесь к уникальному мероприятию, которое превратит заведение в настоящую телестудию. В программе — яркие моменты из прошлого и массу развлечений.
Что вас ждёт?
- Стендап: звездные комики представят эксклюзивные номера и искромётный юмор.
- Живая музыка: кавер-группа исполнит главные хиты каждого года.
- Театральные зарисовки: наши друзья-актеры разыграют смешные и трогательные скетчи.
- Интерактив с залом: викторины, конкурсы и живое общение сделают вечер незабываемым.
- Главный розыгрыш: мы разыграем денежный приз в 10 000 рублей! Каждый билет — это ваш лотерейный номер.
Почему это событие нельзя пропустить?
- Уникальный формат: это не просто концерт, а настоящее телешоу с полным погружением.
- Море ностальгии: нас ждёт восстановление атмосферы самых безумных и веселых вечеров.
- Шанс выиграть приз: просто отдыхая в хорошей компании.
- Возможность встретиться: отличный повод увидеть старых друзей и завести новых.
Это наша общая история. Приходите праздновать!
Организационная информация
Работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения!
Важно: на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортный стол.
Место и время
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 24 октября в 20:00.
Сбор гостей: 19:00.
Продолжительность мероприятия: 3 часа.
Возрастное ограничение: 18+