Праздничное шоу Red Buffet: 10 лет в эфире!

Десятилетие Red Buffet: грандиозное шоу в Сочи

Red Buffet отмечает своё 10-летие и запускает прямой эфир самого громкого шоу в городе! Готовьтесь к уникальному мероприятию, которое превратит заведение в настоящую телестудию. В программе — яркие моменты из прошлого и массу развлечений.

Что вас ждёт?

Стендап: звездные комики представят эксклюзивные номера и искромётный юмор.

звездные комики представят эксклюзивные номера и искромётный юмор. Живая музыка: кавер-группа исполнит главные хиты каждого года.

кавер-группа исполнит главные хиты каждого года. Театральные зарисовки: наши друзья-актеры разыграют смешные и трогательные скетчи.

наши друзья-актеры разыграют смешные и трогательные скетчи. Интерактив с залом: викторины, конкурсы и живое общение сделают вечер незабываемым.

викторины, конкурсы и живое общение сделают вечер незабываемым. Главный розыгрыш: мы разыграем денежный приз в 10 000 рублей! Каждый билет — это ваш лотерейный номер.

Почему это событие нельзя пропустить?

Уникальный формат: это не просто концерт, а настоящее телешоу с полным погружением.

это не просто концерт, а настоящее телешоу с полным погружением. Море ностальгии: нас ждёт восстановление атмосферы самых безумных и веселых вечеров.

нас ждёт восстановление атмосферы самых безумных и веселых вечеров. Шанс выиграть приз: просто отдыхая в хорошей компании.

просто отдыхая в хорошей компании. Возможность встретиться: отличный повод увидеть старых друзей и завести новых.

Это наша общая история. Приходите праздновать!

Организационная информация

Работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения!

Важно: на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортный стол.

Место и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 24 октября в 20:00.

Сбор гостей: 19:00.

Продолжительность мероприятия: 3 часа.

Возрастное ограничение: 18+