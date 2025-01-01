Праздничная программа «От Вивальди до новогодних песен»

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство. В XVIII столетии здесь, в самом сердце города, располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который сегодня радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.
Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году. В это волшебное время года блистательный Ауэр-квартет приглашает вас в одно из самых атмосферных пространств Санкт-Петербурга. В этот праздничный вечер прозвучит музыка, согревающая сердца и дарящая искрометное новогоднее настроение.
Вы услышите любимые произведения, в числе которых:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу музыки, которая подарит вам ощущение волшебства и тепла в зимний вечер!