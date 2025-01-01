Меню
Праздничная программа «От Вивальди до новогодних песен»
6+
О концерте

Музыка зимы в ротонде Дома голландской церкви. Новогодний концерт

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство. В XVIII столетии здесь, в самом сердце города, располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который сегодня радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году. В это волшебное время года блистательный Ауэр-квартет приглашает вас в одно из самых атмосферных пространств Санкт-Петербурга. В этот праздничный вечер прозвучит музыка, согревающая сердца и дарящая искрометное новогоднее настроение.

Музыкальная программа вечера

Вы услышите любимые произведения, в числе которых:

  • Антонио Вивальди — Концерт «Зима» в 3-х частях
  • Иоганн Штраус (сын) — Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
  • Георгий Свиридов — Романс и Вальс из музыкальных иллюстраций к повести A. С. Пушкина «Метель»
  • Петр Чайковский — «Танец феи Драже», Марш и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
  • Жюль Стайн — Let it snow
  • Рождественская песня — We wish you a Merry Christmas
  • Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — Happy New Year (из репертуара группы ABBA)
  • Анатолий Лепин — «Песенка про пять минут»
  • Андрей Эшпай — «А Снег идёт»
  • Александр Зацепин — «Разговор со счастьем»
  • Евгений Крылатов — «Кабы не было зимы»
  • «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
  • Лерой Андерсон — «Синкопированные часы»
  • Марк Минков — «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза»
  • Карлос Гардель — Танго Por Una Cabeza
  • Ханс Циммер — Пираты Карибского Моря
  • Джеймс Пьерпонт — Jingle bells
  • Астор Пьяццолла — Либертанго

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу музыки, которая подарит вам ощущение волшебства и тепла в зимний вечер!

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽
31 декабря среда
17:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 2500 ₽

