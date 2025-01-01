Праздничная программа «От Вивальди до новогодних песен»

Музыка зимы в ротонде Дома голландской церкви. Новогодний концерт

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство. В XVIII столетии здесь, в самом сердце города, располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который сегодня радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году. В это волшебное время года блистательный Ауэр-квартет приглашает вас в одно из самых атмосферных пространств Санкт-Петербурга. В этот праздничный вечер прозвучит музыка, согревающая сердца и дарящая искрометное новогоднее настроение.

Музыкальная программа вечера

Вы услышите любимые произведения, в числе которых:

Антонио Вивальди — Концерт «Зима» в 3-х частях

Иоганн Штраус (сын) — Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Георгий Свиридов — Романс и Вальс из музыкальных иллюстраций к повести A. С. Пушкина «Метель»

Петр Чайковский — «Танец феи Драже», Марш и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Жюль Стайн — Let it snow

Рождественская песня — We wish you a Merry Christmas

Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — Happy New Year (из репертуара группы ABBA)

Анатолий Лепин — «Песенка про пять минут»

Андрей Эшпай — «А Снег идёт»

Александр Зацепин — «Разговор со счастьем»

Евгений Крылатов — «Кабы не было зимы»

«Три белых коня» из к/ф «Чародеи»

Лерой Андерсон — «Синкопированные часы»

Марк Минков — «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза»

Карлос Гардель — Танго Por Una Cabeza

Ханс Циммер — Пираты Карибского Моря

Джеймс Пьерпонт — Jingle bells

Астор Пьяццолла — Либертанго

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу музыки, которая подарит вам ощущение волшебства и тепла в зимний вечер!