Правило 34

Офлайн-подкаст о любви и сексуальности

Представляем вашему вниманию уникальный проект — оффлайн-подкаст, ведущими которого стали известные личности Вера Котельникова и Коля Чумаков. Эти харизматичные ведущие погружают слушателей в мир интимных разговоров и откровенных бесед на тему секса.

Забавные истории и откровенные разговоры

В каждом выпуске подкаста зрители имеют возможность делиться своими историями, что создает теплоту и близость на встречах. Вера и Коля, в свою очередь, не упускают шанса поделиться своими шутками и забавными наблюдениями, что делает каждую встречу еще более увлекательной.

Зачем стоит прийти?

Офлайн-подкаст — это отличная возможность не только послушать увлекательные истории, но и вступить в диалог, возможно, даже преодолеть свои стеснения. Темы, обсуждаемые в подкасте, касаются каждого, и здесь никто не осуждает, а наоборот, поддерживает открытость и искренность.

Не упустите шанс стать частью этого интересного проекта, который дарит зрителям возможность взглянуть на интимные отношения с другой стороны и обсудить насущные вопросы в компании единомышленников!