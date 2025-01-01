Меню
Правило 34. Живой подкаст
Правило 34. Живой подкаст

Правило 34: Откровенное шоу о сексуальности

«Правило 34» — это уникальное сочетание шоу и подкаста, где ведущие обсуждают, для чего люди включают режим «инкогнито» в своих браузерах. Это пространство, свободное от стеснения и осуждения, открывает двери к откровенным беседам о сексе и интимных отношениях.

Комфортная атмосфера

На сцене царит атмосфера комфорта и юмора, что позволяет зрителям расслабиться и поделиться своими историями, проблемами и вопросами. В отличие от многих концептуальных шоу, здесь нет камер и случайных свидетелей. Это исключительно приватный опыт, где каждый может быть самим собой.

Что ожидать на спектакле

Зрители могут рассчитывать на живое взаимодействие с ведущими, которые не боятся затрагивать сложные и порой табуированные темы. Интересные факты, неожиданные откровения и смех делают это шоу привлекательным для широкой аудитории, но стоит помнить, что оно предназначено для взрослой категории зрителей (18+).

«Правило 34» — это шанс разобраться в своих страхах и предрассудках, а также открыть новые горизонты понимания интимной жизни. Приходите и узнайте больше!

Октябрь
19 октября воскресенье
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽
20 октября понедельник
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

