Кровавая Игра на Выживание. Драма на сцене Театрального пространства свободы, Челябинск

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Правила», который развернется в обыденной, но полной тёмных секретов обстановке. Обычный вечер в обычной квартире неожиданно превращается в арену, где две семейные пары, собравшиеся отпраздновать День Рождения одного из супругов, сталкиваются с непреодолимыми конфликтами. Увы, выяснение отношений перерастает в жестокую борьбу за жизнь, где каждый из участников играет по своим правилам.

Театр-постановщик

Театральное пространство свободы

В ролях

Анастасия Сорокина

Алексей Бутин

Алексей Тетюев

Арсений Ашмарин

Юлия Пичугина

Режиссёр

Алексей Андросов

Не пропустите этот спектакль, который заставит вас переосмыслить понятия дружбы, любви и предательства. «Правила» — это не просто театральная постановка, а глубокое исследование человеческой натуры и границ, которые мы готовы пересекать ради своих интересов.

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