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Спектакль Правила

Постановка
Театральное пространство свободы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кровавая Игра на Выживание. Драма на сцене Театрального пространства свободы, Челябинск

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Правила», который развернется в обыденной, но полной тёмных секретов обстановке. Обычный вечер в обычной квартире неожиданно превращается в арену, где две семейные пары, собравшиеся отпраздновать День Рождения одного из супругов, сталкиваются с непреодолимыми конфликтами. Увы, выяснение отношений перерастает в жестокую борьбу за жизнь, где каждый из участников играет по своим правилам.

Театр-постановщик

Театральное пространство свободы

В ролях

  • Анастасия Сорокина
  • Алексей Бутин
  • Алексей Тетюев
  • Арсений Ашмарин
  • Юлия Пичугина

Режиссёр

Алексей Андросов

Не пропустите этот спектакль, который заставит вас переосмыслить понятия дружбы, любви и предательства. «Правила» — это не просто театральная постановка, а глубокое исследование человеческой натуры и границ, которые мы готовы пересекать ради своих интересов.

Следите за обновлениями и бронируйте билеты заранее, ведь это событие обязательно привлечет внимание зрителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 5 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 600 ₽
Челябинск, 6 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 600 ₽

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