Спектакль Правила поведения в современном обществе

Ликбез по этикету. Моноспектакль о традициях и ритуалах

Длинная череда правил и ритуалов сопровождает человека от самого рождения и до смерти. Необходимо знать, по каким критериям выбирать крестных для своего ребенка, какие цветы дарить на помолвку и через сколько дней после свадьбы отправляться в свадебное путешествие. Кто-то может сказать, что это пережитки прошлого, но разве не на правилах, традициях и обычаях строится наша цивилизация?

О спектакле

Тонкая и ироничная пьеса современного французского драматурга Жана-Люка Лагарса представлена в минималистичном моноспектакле, исполненном заслуженной артисткой России Натальей Шевченко. Каждый зритель сможет увидеть, как за каждой строчкой в документе и за каждой дежурной открыткой на Рождество стоит реальный человек.

Интересные факты

Жан-Люк Лагарс — один из самых известных современных драматургов Франции, его работы переведены на множество языков.

Наталья Шевченко — признанная мастерица театрального искусства, обладающая огромным сценическим опытом и множеством наград.

Моноспектакли становятся все более популярными, позволяя актерам глубже раскрыть свои способности и зрителям — сосредоточиться на актерской игре и содержании.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о привычных ритуалах и их месте в нашей жизни.