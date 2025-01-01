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Правила поведения в современном обществе
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Спектакль Правила поведения в современном обществе

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ликбез по этикету. Моноспектакль о традициях и ритуалах

Длинная череда правил и ритуалов сопровождает человека от самого рождения и до смерти. Необходимо знать, по каким критериям выбирать крестных для своего ребенка, какие цветы дарить на помолвку и через сколько дней после свадьбы отправляться в свадебное путешествие. Кто-то может сказать, что это пережитки прошлого, но разве не на правилах, традициях и обычаях строится наша цивилизация?

О спектакле

Тонкая и ироничная пьеса современного французского драматурга Жана-Люка Лагарса представлена в минималистичном моноспектакле, исполненном заслуженной артисткой России Натальей Шевченко. Каждый зритель сможет увидеть, как за каждой строчкой в документе и за каждой дежурной открыткой на Рождество стоит реальный человек.

Интересные факты

  • Жан-Люк Лагарс — один из самых известных современных драматургов Франции, его работы переведены на множество языков.
  • Наталья Шевченко — признанная мастерица театрального искусства, обладающая огромным сценическим опытом и множеством наград.
  • Моноспектакли становятся все более популярными, позволяя актерам глубже раскрыть свои способности и зрителям — сосредоточиться на актерской игре и содержании.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о привычных ритуалах и их месте в нашей жизни.

В ролях
Наталья Шевченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 6 сентября
ЦКИ «Прогресс» Воронеж, Фридриха Энгельса, 52
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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от 1800 ₽
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