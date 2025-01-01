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Pravda Stand Up. Открытый микрофон
Киноафиша Pravda Stand Up. Открытый микрофон

Pravda Stand Up. Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Открытый микрофон: место для смеха и творчества

«Открытый микрофон» — это уникальная возможность для начинающих комиков и опытных юмористов протестировать свои шутки на публике. Это мероприятие создано для тех, кто хочет сделать первые шаги в мире комедии, а также для тех, кто уже имеет опыт и хочет получить обратную связь от зрителей.

Что вас ждет на мероприятии?

На «Открытом микрофоне» каждый участник получает возможность выступить на сцене и поделиться своими шутками с аудиторией. Это отличная возможность для новичков попробовать свои силы, а для опытных комиков — проверить новые номера. Зрители могут стать свидетелями как удачных выступлений, так и комических провалов, что делает атмосферу мероприятия еще более захватывающей.

Когда и где?

Мероприятие проходит в уютной атмосфере местного театра, где каждый сможет насладиться не только юмором, но и прекрасным оформлением сцены. Узнайте дату следующего «Открытого микрофона» на сайте театра или в социальных сетях.

Почему стоит посетить?

«Открытый микрофон» — это не только возможность увидеть новые таланты, но и шанс стать частью живого творчества. Вы сможете поддержать начинающих комиков, посмеяться и, возможно, открыть для себя кого-то, кто в будущем станет звездой стендапа.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия и насладиться атмосферой юмора и креативности!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 20 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 26 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 100 ₽

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