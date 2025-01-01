Правда. Презентация нового материала

Меню
Концерт группы «Правда»

Не упустите возможность стать свидетелями презентации нового материала группы «Правда». В этом концерте гости услышат свежие треки и песни, созданные в актуальном музыкальном стиле.

Для любителей современной музыки

Это событие станет настоящим подарком для поклонников современного звучания и ищущих новые таланты. Группа «Правда» радует зрителей своими оригинальными композициями и яркими выступлениями, которые всегда проходят с неповторимой энергетикой.

Что ожидать от концерта

В программе — не только новые песни, но и интересные истории о создании музыкальных произведений, а также взаимодействие с зрителями. Концерт обещает быть насыщенным и запоминающимся.

Приходите на выступление группы «Правда» и откройте для себя новые горизонты в мире музыки!

Январь
8 января четверг
20:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1000 ₽
В других городах
Январь
11 января воскресенье
20:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1000 ₽

