Правда. История четырех измен
Киноафиша Правда. История четырех измен

Спектакль Правда. История четырех измен

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Флориана Зеллера «Правда»

Пьеса французского драматурга Флориана Зеллера «Правда» предлагает зрителям взглянуть на сложные вопросы о правде и лжи. Что важнее: горькая правда или сладкая ложь? Спектакль ставит перед нами риторические вопросы о моральной стороне человеческих отношений.

Современные реалии классического треугольника

В основе сюжета — классический «семейный треугольник», который оборачивается современным и остроумным образом. Главные действующие лица: ветреный муж, капризная любовница и неверные супруги попадают в забавные и порой абсурдные ситуации. Их взаимодействие заставляет задаваться вопросом, как далеко готовы зайти люди, чтобы сохранить свои секреты.

Театральные традиции «Лжи во благо»

Спектакль затрагивает тему «лжи во спасение» и «лжи во благо», актуальные в нашем обществе. Каждый из персонажей демонстрирует свою точку зрения на эти вопросы, ставя под сомнение нравственность своих поступков. В итоге, зрители остаются с вопросом: где проходит граница между правдой и ложью?

Затейливые повороты сюжета

Зеллер использует элементы комедии, чтобы обыграть серьезные темы. Быстрые реплики, неожиданные повороты сюжета и умное взаимодействие персонажей создают динамичное зрелище, не лишенное иронии. Каждая сцена наполняется напряжением, заставляя публику смехом реагировать на острые углы человеческих отношений.

Приходите на спектакль «Правда» и узнайте, как лесть и искренность могут переплетаться в запутанном танце человеческих чувств.

Режиссер
Наталья Макарова
В ролях
Дмитрий Захаров
Гульнара Захарова
Вера Салеева
Семен Бурнышев

Купить билет на спектакль Правда. История четырех измен

Помощь с билетами
В других городах
Март
12 марта четверг
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 900 ₽

