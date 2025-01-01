Меню
Правда - хорошо, а счастье лучше
Киноафиша Правда - хорошо, а счастье лучше

Спектакль Правда - хорошо, а счастье лучше

Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль по пьесе Островского в Малом театре

В Малом театре, на сцене на Ордынке, пройдет выступление по известной пьесе Александра Николаевича Островского. Эта история, развертывающаяся в яблоневом саде, полна юмора и мудрости. Главная героиня, добрая нянька Филицата, играет важную роль в судьбах влюбленных.

Спектакль удостоен специальной премии жюри «Золотая маска» за лучший актерский ансамбль и премии «Гвоздь сезона». Кроме того, участники получили Государственную премию России, что подчеркивает высокий уровень исполнения и мастерства.

Сюжет и глубина произведения

Островский в своей пьесе рассказывает о вечных ценностях - счастье и любви. Филицата, чье имя переводится как «счастье», олицетворяет стремление людей к радости и гармонии. Спектакль станет особенно интересен тем, кто ценит классические произведения и остроумные комедии о любви.

Достижения и юбилейные спектакли

Спектакль уже успел завоевать множество наград: в 2004 году он стал обладателем специальной премии жюри «Золотая маска» за лучший актерский ансамбль и был признан победителем премии «Гвоздь сезона». В этом же году участники спектакля получили Государственную премию России. В 2015 году состоялся 200-й спектакль, а в 2024 году - 300-й, что свидетельствует о постоянном интересе зрителей.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик спектакля - лауреат Государственной премии России Сергей Владимирович Женовач. Художник-постановщик - лауреат Государственной премии России Александр Дмитриевич Боровский. За костюмы отвечает Ольга Петровна Ярмольник, а музыкальное оформление подготовлено народным артистом России Григорием Яковлевичем Гоберником.

В команде также народный артист России Виктор Низовой в должности второго режиссера и Татьяна Андреевна Егорова как ассистент режиссера. За освещение спектакля отвечает заслуженный работник культуры России Алексей Евгеньевич Изотов, а в роли суфлеров выступают заслуженный работник культуры России Людмила Ивановна Меркулова, заслуженная артистка России Лариса Владимировна Андреева и Ирина Ивановна Варламова.

Приглашаем вас насладиться этим уникальным спектаклем в Малом театре и погрузиться в атмосферу любви и счастья!

Декабрь
Февраль
Март
28 декабря воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
24 февраля вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
27 марта пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽

Фотографии

Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше Правда - хорошо, а счастье лучше

