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Практика заговора: Лёша Квашонкин, Вася Шакулин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Практика заговора: Лёша Квашонкин, Вася Шакулин

Практика заговора: Лёша Квашонкин, Вася Шакулин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шоу Лёши Квашонкова и Васи Шакулина в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием известных комиков Лёши Квашонкова и Васи Шакулина. Это событие обещает стать настоящим открытием для любителей остроумного юмора и неожиданных шуток.

Что вас ждёт?

Первое в своём роде тайное юмористическое Масонское лобби — это не просто шоу, а настоящий клуб по интересам для тех, кто ценит и понимает хороший юмор. Лёша Квашонкин и Вася Шакулин представят свои лучшие номера, которые заставят вас смеяться до слёз.

Шоу состоится в уютном клубе Still Standup Moscow, который славится своей атмосферой и качественными выступлениями. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого необычного вечера! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

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