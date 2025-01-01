Практика заговора: Лёша Квашонкин, Вася Шакулин

Шоу Лёши Квашонкова и Васи Шакулина в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с участием известных комиков Лёши Квашонкова и Васи Шакулина. Это событие обещает стать настоящим открытием для любителей остроумного юмора и неожиданных шуток.

Что вас ждёт?

Первое в своём роде тайное юмористическое Масонское лобби — это не просто шоу, а настоящий клуб по интересам для тех, кто ценит и понимает хороший юмор. Лёша Квашонкин и Вася Шакулин представят свои лучшие номера, которые заставят вас смеяться до слёз.

Шоу состоится в уютном клубе Still Standup Moscow, который славится своей атмосферой и качественными выступлениями. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого необычного вечера! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!