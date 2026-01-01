Интенсивная актерская лаборатория в Театре.doc

Театр.doc запускает двухмесячную лабораторию под руководством Владимира Гасанова и Ксении Чекиной. Главной темой является развитие навыков восприятия окружающего мира, что критически важно для актеров. Эта лаборатория предлагает уникальное пространство для тренировки и создания сцены, где участники смогут научиться не только качественно воспринимать, но и воздействовать на зрителей.

Что мы будем делать?

Сосредоточимся на взаимодействии и восприятии, выходя за рамки традиционных актерских тренингов.

Создадим полноценные сцены на основе формулирования конфликтов и импровизации.

Применим интенсивную сценическую практику с выпуском спектакля.

Чему вы научитесь?

Участники получат опыт голосово-речевого тренинга.

Разовьют актерскую мобильность и навык «присутствия» на сцене.

Научатся создавать драматургический материал на базе импровизации.

Кто может участвовать?

Лаборатория рассчитана на актеров с опытом работы на сцене или в кино. Профильный диплом не обязателен, важен реальный сценический опыт. Максимальное количество участников — 12 человек.

Информация о занятиях

Занятия будут проходить на площадке «DOC industrial» по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.3, стр.2 (м. Авиамоторная).

Расписание

Март:

5, 10, 17, 24, 31 — с 19:00 до 22:00

8, 14, 21, 28 — с 12:00 до 16:00

Апрель: