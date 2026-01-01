Оповещения от Киноафиши
Практика восприятия
Билеты от 40000₽
Практика восприятия

Практика восприятия

18+
Возраст 18+
Билеты от 40000₽

О выставке

Интенсивная актерская лаборатория в Театре.doc

Театр.doc запускает двухмесячную лабораторию под руководством Владимира Гасанова и Ксении Чекиной. Главной темой является развитие навыков восприятия окружающего мира, что критически важно для актеров. Эта лаборатория предлагает уникальное пространство для тренировки и создания сцены, где участники смогут научиться не только качественно воспринимать, но и воздействовать на зрителей.

Что мы будем делать?

  • Сосредоточимся на взаимодействии и восприятии, выходя за рамки традиционных актерских тренингов.
  • Создадим полноценные сцены на основе формулирования конфликтов и импровизации.
  • Применим интенсивную сценическую практику с выпуском спектакля.

Чему вы научитесь?

  • Участники получат опыт голосово-речевого тренинга.
  • Разовьют актерскую мобильность и навык «присутствия» на сцене.
  • Научатся создавать драматургический материал на базе импровизации.

Кто может участвовать?

Лаборатория рассчитана на актеров с опытом работы на сцене или в кино. Профильный диплом не обязателен, важен реальный сценический опыт. Максимальное количество участников — 12 человек.

Информация о занятиях

Занятия будут проходить на площадке «DOC industrial» по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.3, стр.2 (м. Авиамоторная).

Расписание

Март:

  • 5, 10, 17, 24, 31 — с 19:00 до 22:00
  • 8, 14, 21, 28 — с 12:00 до 16:00

Апрель:

  • 7, 14 — с 19:00 до 22:00
  • 4, 11, 18 — с 12:00 до 16:00
  • 25 — финальный показ в 19:00

Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
6 марта пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
7 марта суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
9 марта понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
10 марта вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
11 марта среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
12 марта четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
13 марта пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
14 марта суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
16 марта понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
17 марта вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
18 марта среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
19 марта четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
20 марта пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
21 марта суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
23 марта понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
24 марта вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
25 марта среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
26 марта четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
27 марта пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
28 марта суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
30 марта понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
31 марта вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
1 апреля среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
2 апреля четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
3 апреля пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
4 апреля суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
6 апреля понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
7 апреля вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
8 апреля среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
11 апреля суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
14 апреля вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
15 апреля среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
16 апреля четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
17 апреля пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
18 апреля суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
21 апреля вторник
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
22 апреля среда
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
24 апреля пятница
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽
25 апреля суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 40000 ₽

