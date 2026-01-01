Интенсивная актерская лаборатория в Театре.doc
Театр.doc запускает двухмесячную лабораторию под руководством Владимира Гасанова и Ксении Чекиной. Главной темой является развитие навыков восприятия окружающего мира, что критически важно для актеров. Эта лаборатория предлагает уникальное пространство для тренировки и создания сцены, где участники смогут научиться не только качественно воспринимать, но и воздействовать на зрителей.
Что мы будем делать?
- Сосредоточимся на взаимодействии и восприятии, выходя за рамки традиционных актерских тренингов.
- Создадим полноценные сцены на основе формулирования конфликтов и импровизации.
- Применим интенсивную сценическую практику с выпуском спектакля.
Чему вы научитесь?
- Участники получат опыт голосово-речевого тренинга.
- Разовьют актерскую мобильность и навык «присутствия» на сцене.
- Научатся создавать драматургический материал на базе импровизации.
Кто может участвовать?
Лаборатория рассчитана на актеров с опытом работы на сцене или в кино. Профильный диплом не обязателен, важен реальный сценический опыт. Максимальное количество участников — 12 человек.
Информация о занятиях
Занятия будут проходить на площадке «DOC industrial» по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.3, стр.2 (м. Авиамоторная).
Расписание
Март:
- 5, 10, 17, 24, 31 — с 19:00 до 22:00
- 8, 14, 21, 28 — с 12:00 до 16:00
Апрель:
- 7, 14 — с 19:00 до 22:00
- 4, 11, 18 — с 12:00 до 16:00
- 25 — финальный показ в 19:00