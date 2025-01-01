Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Практическая лекция «Свет для хореографов»
Билеты от 3000₽
Киноафиша Практическая лекция «Свет для хореографов»

Практическая лекция «Свет для хореографов»

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Практическая лекция «Свет для хореографов» в КЦ ЗИЛ

Культурный центр ЗИЛ приглашает всех желающих на практическую лекцию «Свет для хореографов». Это уникальное событие позволит погрузиться в мир театрального света и узнать, как он влияет на восприятие танца и хореографического искусства.

О лекции

Лекция будет посвящена основам работы со светом в хореографии. Участники узнают, как правильно использовать освещение для создания нужной атмосферы на сцене, а также какие технические решения могут помочь в реализации художественного замысла.

Спикеры

В качестве ведущих на лекции выступят опытные специалисты в области театрального искусства и светового дизайна. Они поделятся своими знаниями и практическим опытом, который они накопили за годы работы в театрах и на различных перформансах.

Зачем приходить?

Эта лекция будет интересна как профессиональным хореографам, так и начинающим танцорам, а также всем, кто хочет расширить свои знания о театральной гидравлике. Участие в лекции поможет вам лучше понять, как освещение влияет на воспринимаемость сцены и как это знание может быть применено в творчестве.

Запись и участие

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться на лекцию. Не упустите шанс узнать больше о XXI веке света в хореографии!

Купить билет на выставка Практическая лекция «Свет для хореографов»

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября пятница
10:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в музей. Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» и спецпроект «Пространство технологий»
0+
Классическое искусство Живопись
Входной билет в музей. Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» и спецпроект «Пространство технологий»
31 октября в 11:30 Музей русского импрессионизма
Билеты
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
30 октября в 19:50 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
14 октября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше