Pozitiva Funk Orchestra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Pozitiva Funk Orchestra

Pozitiva Funk Orchestra

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Зарядить тело и дух: Pozitiva Funk Orchestra на сцене Mezzo Forte Club

«Фанк – это не просто музыка! Это сила, которая заставляет танцевать, энергия, заряжающая внутренние батареи, и музыкальная магия, вдохновляющая на что-то большее». Эти слова идеально описывают атмосферу, которую создают музыканты Pozitiva Funk Orchestra. Этот коллектив славится тем, что стоял у истоков отечественного авторского фанка и продолжает вдохновлять новые поколения.

Истоки коллаборации

Pozitiva Funk Orchestra был основан в 2005 году. За время своего существования они выпустили несколько альбомов и многочисленные синглы, которые получили признание как у профессиональных музыкантов, так и у широкой аудитории. Их уникальный стиль сочетает традиционные фанковые ритмы с элементами джаза и соула.

Музыкальная магия на сцене

На выступлениях Pozitiva Funk Orchestra зрители могут ожидать яркие музыкальные номера, захватывающие соло и уникальные аранжировки. Каждый концерт становится настоящим праздником, где можно не только насладиться музыкой, но и потанцевать до упаду.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться энергией и порадовать себя удивительной музыкой, обязательно посетите концерт Pozitiva Funk Orchestra. Позвольте себе стать частью этого музыкального волшебства и ощутить, как фанк наполняет ваш день новыми эмоциями!

5 сентября
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
20:20 от 1000 ₽

