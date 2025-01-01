Меню
Pozitiva Funk Orchestra. Оркестр Ураганного Фанка
16+
О концерте/спектакле

Pozitiva Funk Orchestra: Оркестр Ураганного Фанка в клубе 16 тонн

Pozitiva Funk Orchestra — это неподражаемый оркестр, который способен зарядить энергией и подарить незабываемые моменты зрителям. С уникальным сочетанием авторских композиций и русских слов, команда создает атмосферу, в которой публика не только слышит музыку, но и ощущает её всей душой.

Звучание и состав

Оркестр строит свои выступления на классической схеме, где гармонично сосуществуют барабаны, бас, гитара, органно-клавесинные клавишные и богатая духовая секция. Это разнообразие инструментов позволяет создавать богатое и многогранное звучание, которое погружает зрителей в мир фанка.

Опыт и достижения

За плечами Pozitiva Funk Orchestra находятся сотни концертов и десятки фестивалей. В их репертуаре — множество композиций, каждая из которых воплощает энергию и яркость жизни. Оркестр выступает как единый организм, каждый из участников которого вносит свой вклад в общее звучание.

Эмоции и взаимодействие с публикой

Выступления команды всегда сопровождаются ярким взаимодействием с публикой. За время шоу зрители не только слушают, но и становятся частью музыкального приключения, ощущая искреннюю отдачу от исполнителей.

Pozitiva Funk Orchestra — это не просто музыка, это настоящее событие, способное изменить ваше восприятие живого концерта и зарядить позитивом на долгое время.

10 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

