Поздняя любовь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Поздняя любовь

Спектакль Поздняя любовь

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 105 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Поздняя любовь» в Театре Гоголя

В Театре Гоголя состоится премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Поздняя любовь». Режиссером и художником является Виктория Хомченко, а роль композитора исполняет Карим Вахитов. Спектакль исследует сложные семейные отношения и внутренние переживания героев.

Сюжет

История разворачивается в провинциальном доме Шабловой, где живут разные персонажи, каждый из которых несёт в себе свою боль и надежды. Отец, обманутый в прошлом и потерявший супругу, заботится о своей взрослой дочери — единственном, что у него осталось. Вместе они снимают комнату в доме хозяйки, у которой также живут двое взрослых сыновей.

Судьбы героев переплетаются, создавая атмосферу близости и напряжённости. Поиск своего места в доме и мире становится центральной темой спектакля. Он затрагивает вопросы молодости, зрелости и того, как научиться жить рядом, несмотря на личные переживания.

Мнение режиссера

Виктория Хомченко о спектакле:

«Когда мы начинаем видеть друг друга лишь сквозь оценки и собственные обиды, мы забываем, что за этим скрывается живой, уязвимый человек. Так важно услышать то, что слишком часто остаётся невысказанным. Наш спектакль — это история „неуслышанных откровений“: сыновей и матери, дочери и отца. Он рассказывает о том, как близкие люди могут стать чужими, как родной дом может превратиться в место, которое хочется покинуть. Мы размышляем о том, как не потерять себя и обрести свой путь, не предавая тех, кого любишь.»

Постановка обещает стать значимым событием для всех, кто интересуется глубокими психологическими драмами и семейными отношениями. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и актуальную историю на сцене!

Купить билет на спектакль Поздняя любовь

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
31 декабря среда
18:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

