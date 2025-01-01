Поздний Есенин

Приглашаем вас на большой концерт, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. В этом авторском концерте композитора Александра Контарева будут представлены 21 песня на стихи Есенина, написанные поэтом в последние два года его жизни.
Исполнять произведения будут лучшие солисты Санкт-Петербурга:
Концерт входит в программу фестиваля русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом». Зрители смогут насладиться музыкальными интерпретациями стихов Есенина, которые воплотят в жизнь лауреаты международных конкурсов:
Не упустите возможность прикоснуться к великой русской поэзии и насладиться великолепной музыкой в рамках этого уникального события!