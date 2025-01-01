Поздний Есенин

Концерт к 130-летию Сергея Есенина

Приглашаем вас на большой концерт, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. В этом авторском концерте композитора Александра Контарева будут представлены 21 песня на стихи Есенина, написанные поэтом в последние два года его жизни.

Звезды сцены

Исполнять произведения будут лучшие солисты Санкт-Петербурга:

Антон Авдеев - российский актер и артист мюзиклов, прославившийся своим актерским мастерством и музыкальным талантом;

- российский актер и артист мюзиклов, прославившийся своим актерским мастерством и музыкальным талантом; Юрий Заряднов - оперный и эстрадный певец, солист Мариинского театра, обладающий мощным и выразительным голосом;

- оперный и эстрадный певец, солист Мариинского театра, обладающий мощным и выразительным голосом; Александр Пахмутов - солист и руководитель музыкального альянса «Петербургские баритоны», известный своим артистизмом и высоким уровнем исполнения.

О программе концерта

Концерт входит в программу фестиваля русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом». Зрители смогут насладиться музыкальными интерпретациями стихов Есенина, которые воплотят в жизнь лауреаты международных конкурсов:

Антон Авдеев (тенор);

Юрий Заряднов (бас);

Александр Пахмутов (баритон).

Не упустите возможность прикоснуться к великой русской поэзии и насладиться великолепной музыкой в рамках этого уникального события!