Поздний Есенин. Концерт-сенсация
16+
О концерте/спектакле

Концерт к 130-летию Сергея Есенина

А. Р. Контарев — единственный в России композитор-мелодист, который создал два музыкальных альбома на стихи великого русского поэта Сергея Есенина. Эти альбомы приурочены к 130-летию поэта и 100-летию со дня его трагической гибели.

Удивительные по своей мелодичности произведения будут исполнены лучшими солистами Санкт-Петербурга. Этот концерт — уникальная возможность услышать талантливых исполнителей, чьи имена известны многим!

Исполнители концерта

  • Александр Пахмутов (баритон)
  • Антон Авдеев (тенор)
  • Юрий Заряднов (бас)

Что вас ждет в программе?

В концерте прозвучат 21 новая песня на стихи Есенина, написанные поэтом в последние два года его жизни. Каждая композиция — это уникальная интерпретация, которая передает чувства и эмоции, характерные для творчества поэта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться волшебной атмосферой творчества Сергея Есенина!

Санкт-Петербург, 29 сентября
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
19:00 от 500 ₽

